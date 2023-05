Aurobindo Realty Squash: Urwashi, Anahat march into finals

Published Date - 10:10 PM, Tue - 23 May 23

Hyderabad: Urvashi Joshi beat R Pooja Arthi 11-3, 11-4, 8-11, 11-3 to enter final of Aurobindo Realty Telangana Squash in women’s singles category at Secunderabad Club.

In the other semifinal, Anahat Singh defeated Nirupama Dubey in straight sets of 11-2, 11-2, 11-4.

Results: Women: Urwashi Joshi bt R Pooja Arthi 11-3, 11-4, 8-11, 11-3; Anahat Singh bt Nirupama Dubey 11-2, 11-2, 11-4; Men: Vedant bt Avinash Sahani 11-3, 11-2, 11-5; Suraj Chand bt Rohan Arya Gondi 13-11, 4-11, 11-9, 11-7; Girls U-11: Nandikasree Kalaivanan bt Yashika Vinothkumar 11-6, 11-7, 11-5; Shanaya Roy bt Arunima Chaubey 11-6, 11-7, 11-9; Boys U-11: Thanuj Reddy Pulli bt Dhairya Gogia 11-7, 11-9, 13-11, 12-10, 11-7; Adithya Shah bt Om Thakur 11-9, 11-7, 7-11, 5-11, 13-11; Girls U-13: Aroma bt Ananya Ganesh 11-7, 8-11, 11-3, 13-11, 11-8; D Nitiyasree bt Lavanya Sodhani 11-5, 11-3, 8-11, 11-3; Boys U-13: Dhruv Bopana bt K Darshan 11-5, 11-0, 11-5; Harshal Rana bt Shreyansh Jha 8-11, 11-9, 11-3, 11-9; Girls U-15: Aradhya Porwal bt Aarika Mishra 11-4, 11-3, 11-8; Aelina Shah bt Eesha Srivastava 11-6, 11-6, 7-11, 9-11, 11-8; Boys U-15: Savir Sood bt Lakshmana Harri 7-11, 11-6, 11-5, 11-5; Srinith Subramanian Arun Subhas bt Lokesh Subramani 11-6, 12-10, 4-11, 11-9; Boys U-17: Karan Yadav bt Adeev Devaiah 13-11, 9-11, 7-11, 11-6, 11-6; Aditya Chandani bt Priyanshu Kumar 11-5, 11-8, 11-7; Boys U-19: Arihant bt Ashish Kancharla 11-4, 11-5, 11-6; Sandhesh bt Prithvi Yadav 11-8, 7-11, 11-7, 11-9; MO60: Ravi Krishna Burla bt Vaman Apte 11-8, 11-5, 7-11, 11-6; Vijay Jaini bt Sitaram Harihar 12-10, 11-2, 11-9; MO50: Bharat Danam bt Ashish Mehta 11-6, 8-11, 11-9, 11-7; MO45: Abheek Datta bt Pradeep Kumar Nair 11-3, 11-3, 11-7; Murthy Praveen bt Jeganraj Jeyaprakasam 11-2, 11-6, 11-8; MO40: Abhishek Laxminarayan bt Sandeep Subramanya 11-2, 11-2, 11-3; Harjinder Singh bt Saurabh Sinha 11-9, 9-11, 11-8, 11-8; MO35: Arjun Agnihotri bt Prateek Chalia 9-11, 11-6, 11-8, 11-8; Ashish Keskar bt Murukesh Mani 11-5, 11-8, 10-12, 11-7.

