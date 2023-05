Easy outing for top seeds at Asian U-14 Tennis Tournament

Top seeded players Prakaash Sarran and Maaya Rajeshwaran Revathi cruised into the second round with easy wins

By Telangana Today Published Date - 11:35 PM, Mon - 22 May 23

Top seeded players Prakaash Sarran and Maaya Rajeshwaran Revathi cruised into the second round with easy wins

Hyderabad: Top seeded players Prakaash Sarran and Maaya Rajeshwaran Revathi cruised into the second round with easy wins in the boys and girls sections respectively at the Asian U-14 Grade A Tennis Tournament at the Secunderabad Club in Hyderabad on Monday.

Sarran downed Siddharth Jeebu 6-1, 6-1 in the opening round in the boys category while girls top seed Ravethi got the better of Keerthana Rangineni 6-2, 6-0.

Results: First Round: Boys: Fazal Ali Meer bt Om Verma [8] 6-0,6-0; Anurag Shourya Kallambella bt Nikhilesh Pappula 6-0,6-1; Diganth M bt Praneeth Reddy Chittepu Doragari 6-1,6-4; Prakaash Sarran [1] bt Siddharth Jeebu 6-1,6-1; Danial Moshtaghifard (IRI) [6] bt Kushagra Arora 4-6,7-5,6-1; Shashank Sai Prasad Karnathi bt Rishabh Kokonda 6-2,6-1; Om patel bt Vanij Aryan Pothunoori 6-0,6-2; Navin Sundaram Rajasundaram [7] bt Shounak Suvarna 6-4,6-2; Krishank Joshi bt Pradnyesh Shelke 6-4,6-3; Alex Lap Hang Hui (HKG) [5] bt Aaradhya Mhasde 6-1,6-2; Andre Lam Jun Bart (HKG) bt Daksh Deepak Patil 6-3,6-4; Hruthik Katakam [4] bt Shardul Khawale 6-2,6-0; Rudra Bhatam [3] bt Rishikesh Manne 6-1,6-2; Kiarash Sadeghizeidi (IRI) bt Atharva Shukla 6-3,6-4; Vivaan Mirdha bt Sankalp Kumar Suhani(IND) 6-4,6-3; Tavish Pahwa [2] bt Sarthak Ashok Gaikwad 6-4,6-2;

Girls U-14: First Round: Maaya Rajeshwaran Revathi [1] bt Keerthana Rangineni 6-2,6-0; Tejaswi Manneni bt Anjhalle Meka 6-4,6-2; Sri Lakshmi Reddy Purmani [3] bt Sarah Chaudhary 6-1,6-0; Suryanshi Shekhawat bt Avyaktha Rayavarpu 6-1,6-2; Haritha Shree Venkatesh bt Yashitha Ereti 6-3,6-2; Meghana G D bt Vasundra B 6-2,6-2; Shrawasti Kundilya bt Dia Agarwal 6-1,6-2; Saanvi Reddy Erva [4] bt Saanvi Reddy Vundyala 6-2,6-2; Shreeniti Chowdhury bt Tanishca Bhatnagar [6] 6-0,6-1; Avipsha Dehury bt Karthika Padmakumar(IND) 2-6,6-4 (Conc); Lynn Lim (MAS) bt Nora Chaudhary (CAN) 6-1,6-1; Aahan A [8] bt Riya Gangamma Pudiyokkada 4-6,6-0,6-1; Prachi Malik [5] bt Aadiya Ritesh Kumar 6-1,6-1; Niesha Enja [7] bt Srishti Kiran 6-2,6-4; Madhumita Ramesh bt Sanidhya Karankoth 6-0,6-4; Shravya Soundarya Numburi bt Aahida Singh 6-3,6-2;