Cycling Championship: David Beckham races to gold with national record

Hyderabad: Andaman and Nicobar’s David Beckham created a national record with a timing of 1.07.300 seconds en route to his gold medal finish in the 1 km time trial event at the 72nd senior, 49th junior and 35th sub-junior national track cycling championship at the SATS Velodrome, Osmania University, on Tuesday.

Results

Men Junior Team Sprint: 1. Andaman and Nicobar, 2. Manipur, 3. Kerala;

3km Individual Pursuit: 1. Vishavjeet Singh (Pun), 2. Muesh Kumar Kaswan (Ra), 3. Anantha Narayana (Ker);

10km scratch race: 1. Aayush Jakhar (Raj), 2. Muesh Kumar Kaswan (Raj), 3. Ganesh Kudiganur (kar);

Sprint: 1. David Beckham (A & A), 2. Khwairakpam Rahul Singh (Manipur), 3. Paul Collingwood (A & N);

1km Time Trial: 1. David Beckham (A & N), 2. Anantha Narayan (Ker), 3. Mangesh Takmoge (Mah)

Women Elite: 1. A & N, 2. RSPB, 3. Maharashgtra;

3km Individual Pursuit: 1. Swasti Singh (Odi), 2. Monika Jat (Raj), 3. Sonal Singh (MP);

500m Time Trial: 1. Triyasha Paul (WB), 2. Mayuri Lute (Mah), 3. Aleena Reji (RSPB);

20km Point Race: 1. Sonal Singh (MP), 2. Swasti Singh (Odi), 3. Mukul (Har);

10km Scratch Race: Sushikala Agashe (Mah), 2. Swasti Singh (Odi), 3. Danamma Chichkhandi (Kar)

Elite Men: Team Sprint: 1. Manipur, 2. A&N, 3. SSCB;

4km Individual Pursuit: 1. Anil Manglaw (RSPB), 2. Dinesh Kumar (SSCB), 3. Manjet Singh (SSCB);

15km Scratch Race: 1. Surya Thathu IMah), 2. Om Prakash Thalod (SSB), 3. Vishwanath Gadad (Kar)

Sprint: 1. Escow (A&N), 2. Ronaldo Singh (Manipur), 3. Yanglem Rojit Singh (Manipur)

1km time trial: 1. Amarjeet Singh (Punjab), 2. Ronaldo Singh (Manipur), 3. Sahil Kumar(SSCB);

2km Individual Pursuit: 1. Niraj Kumar (Har), 2. Varad Patil (Mah), 3. Mallikarjun Yadwad (Kar);

500m time trial: 1. Luv Kumar Yadav (Raj), 2. Warishdeep Singh (Pun), 3. Mallikarjun Yadwad (Kar);

Sub-junior Girls: Team Sprint: 1. Maharashtra, 2. Haryana, 3. Manipur;

2km Individual Pursuit: 1. Pooja Danole (Mah), 2. Ankita Rathod (Kar), 3. Santi Biswas IWB);

500m Time Trial: 1. Vimla (Raj), 2. Sadnya Kokate (Mah), 3. Ankita Rathod (Kar);

4km Scratch Race: 1. Aditi Dongare (Mah), 2. Himanshi singh (Har), 3. Reet Kapoor (Chandigarh);

Youth Boys: 2km Individual Pursuit: 1. Dinesh Gat (Raj), 2. Wattaba Meitei (Manipur), 3. Sujal Jadhav (Kar);

500m Time Trial: 1. Sayed Khalid Baghi (Pun), 2. Wattaba Meitei (Manipur), 3. Bipil Singh (Manipur)

Flying Time Trial: 1. Sayed Khalid Baghi (Pun), 2. Narayana Mahto (Jharkhand), 3. Sujal Jadav (Kar);

Youth Girls: 2km Individual Pursuit: 1. Harishita Jakhar (Raj), 2. Mehar Patel (Mah), 3. JP Dhanyadha (TN);

500m Time Trial: 1. Zayna Pirkhan (Mah), 2. JP Dhanyadha (TN), 3. Pooja Swetha (TN);

200m time trial: 1. Payal Chavan (Kar), 2. Shrawani Parit (Mah), 3. Mehar Patel (Mah).

