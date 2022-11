Horse Racing: Winning Streak captures Osman Sagar Cup

Afroz Khan guided the L D’Silva-trained Winning Streak to victory in the Osman Sagar Cup 1600 metres

By Telangana Today Published Date - 06:14 PM, Mon - 28 November 22

Hyderabad: Afroz Khan guided the L D’Silva-trained Winning Streak to victory in the Osman Sagar Cup 1600 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Monday.

RESULTS:

1. Rhythm Selection (1), Golden Forza (2), Costello (3), Horse O’ War (4).

W-Rs.- 280, SHP-Rs. 69, P-Rs.35, 21, 10, THP-Rs. 77, SHW-Rs.85 & 26, F-Rs. 2,015, Q-Rs. 1,173, T-Rs. 10,570.

2. Reining Queen (1), Exponent (2), AR Superior (3), Saint Emilion (4).

W-Rs.- 65, SHP-Rs. 53, P-Rs. 14, 15, 20, THP-Rs. 50, SHW –Rs. 20 & 26, F-Rs. 315, Q-Rs. 152, T-Rs. 2,297.

3. Humanitarian (1), Dream Station (2), Akash (3), Forever Bond (4).

Withdrawn; New Hustle.

W-Rs.- 11, SHP-Rs. 37, P-Rs. 11, 13, 18, THP-Rs. 43, SHW-Rs. 10 & 28, F-Rs. 36, Q-Rs. 42, T-Rs. 198.

4. Bedford (1), Beauty On Parade (2), Shazam (3), Four One Four (4).

W-Rs.- 26, SHP-Rs. 59 , P-Rs. 14, 16, 22, THP-Rs. 50, SHW-Rs. 15 & 26, F-Rs. 80, Q-Rs. 69, T-Rs.376.

5. Carnival Lady (1), Exclusive Spark (2), Team Player (3), Superstellar (4).

W-Rs.- 67, SHP-Rs. 64, P-Rs. 16, 27, 24, THP-Rs. 51, SHW-Rs. 22 & 42, F-Rs. 983, Q-Rs. 468, T-Rs. 5,683.

6. Winning Streak (1), Juramento (2), Arthur (3), Fly To The Stars (4).

W-Rs.- 107, SHP-Rs. 25, P-Rs. 22, 13, 10, THP-Rs. 100, SHW-Rs. 34 & 15, F-Rs. 625, Q-Rs. 186, T-Rs. 919.

7. My Marvel (1), Good Tidings (2), Sea Of Class (3), Malahat (4).

Withdrawn: Arba Wahed Arba.

W-Rs.- 49, SHP-Rs. 33, P-Rs.16, 15, 14, THP-Rs. 53, SHW-Rs. 21 & 15, F-Rs. 185, Q-Rs. 78, T-Rs. 424.

Jackpot: 70% Rs. 1,56,997/-(Winning tickets 2).

Jackpot: 30% Rs. 2,446/-(Winning tickets 55).

1st Mini Jackpot: Paid Rs. 11,361/-(Winning tickets 4).

2nd Mini Jackpot: Paid Rs. 68,820/-(c/o).

First Treble: Paid Rs. 203/-(Winning tickets 242).

Second Treble: Paid Rs. 18,046/-(Winning tickets 3).