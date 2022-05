Hyderabad: Here’s TSRTC Night Rider buses schedule

By Telangana Today Published: Published Date - 03:01 PM, Wed - 25 May 22

Hyderabad: The Telangana State Road Transport Corporation (TSRTC) has recently introduced Night Rider buses across high-density routes in the city. The buses are scheduled to run from 10:00 pm to around 5:00 am.

Bus numbers 219, 1, 90L/219, 8A, 107V/R, 290U, 279, 222A, and 216 will be running as a part of the Night Rider buses. Here is the schedule of the buses along with timings and routes.

Route Time From To Route Time From To 90L/219 22:00 LB NAGAR PATANCHERU 219 0:10 PATANCHERU SECUNDERABAD 90L/219 22:30 LB NAGAR PATANCHERU 219 0:15 PATANCHERU SECUNDERABAD 219 0:15 SECUNDERABAD PATANCHERU 219 0:40 PATANCHERU SECUNDERABAD 219 1:20 SECUNDERABAD PATANCHERU 219 1:20 PATANCHERU SECUNDERABAD 219 1:30 SECUNDERABAD PATANCHERU 219 2:25 PATANCHERU SECUNDERABAD 219 2:00 SECUNDERABAD PATANCHERU 90L/219 2:50 PATANCHERU LB NAGAR 219 2:25 SECUNDERABAD PATANCHERU 90L/219 3:20 PATANCHERU LB NAGAR 219 3:30 SECUNDERABAD PATANCHERU 219 3:30 PATANCHERU SECUNDERABAD 8A 22:40 SECUNDERABAD CHARMINAR 8A 22:05 CHANDRYANGUTTA SECUNDERABAD 8A 23:15 SECUNDERABAD CHARMINAR 8A 23:25 CHARMINAR SECUNDERABAD 8A 0:20 SECUNDERABAD CHARMINAR 8A 0:15 CHARMINAR SECUNDERABAD 8A 1:20 SECUNDERABAD CHANDRYANGUTTA 8A 1:05 CHARMINAR SECUNDERABAD 8A 2:00 SECUNDERABAD CHARMINAR 8A 2:25 CHANDRYANGUTTA SECUNDERABAD 8A 3:50 SECUNDERABAD CBS 8A 2:45 CHARMINAR SECUNDERABAD 8A 5:55 SECUNDERABAD CHANDRYANGUTTA 8A 4:45 CBS SECUNDERABAD 1 22:50 SECUNDERABAD AFZALGUNJ 1 22:00 AFZALGUNJ SECUNDERABAD 1 0:35 SECUNDERABAD AFZALGUNJ 1 23:40 AFZALGUNJ SECUNDERABAD 1 2:15 SECUNDERABAD AFZALGUNJ 1 1:25 AFZALGUNJ SECUNDERABAD 1 3:50 SECUNDERABAD AFZALGUNJ 1 3:05 AFZALGUNJ SECUNDERABAD 107V/R 22:35 SECUNDERABAD LB NAGAR 107V/R 21:50 DILSUKHNAGAR SECUNDERABAD 107V/R 23:00 SECUNDERABAD LB NAGAR 107V/R 22:15 DILSUKHNAGAR SECUNDERABAD 107V/R 0:25 SECUNDERABAD LB NAGAR 107V/R 23:30 LB NAGAR SECUNDERABAD 107V/R 0:50 SECUNDERABAD LB NAGAR 107V/R 23:55 LB NAGAR SECUNDERABAD 107V/R 2:15 SECUNDERABAD DILSUKHNAGAR 107V/R 1:20 LB NAGAR SECUNDERABAD 107V/R 2:40 SECUNDERABAD DILSUKHNAGAR 107V/R 1:45 LB NAGAR SECUNDERABAD 107V/R 3:45 SECUNDERABAD DILSUKHNAGAR 107V/R 3:00 DILSUKHNAGAR SECUNDERABAD 107V/R 4:10 SECUNDERABAD DILSUKHNAGAR 107V/R 3:25