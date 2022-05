Hyderabad’s Gautham emerges the fastest in men’s 100m

By Telangana Today Published: Published Date - 07:57 PM, Thu - 5 May 22

Top three finishers of the mens 100 metres.

Hyderabad: Gautham Shetty of Hyderabad clocked 11.0 sec in the men’s 100 m to clinch the top honours in the Hyderabad District U-20, Senior Men and Women Athletics Championships held at the Artillery Centre Stadium, Golconda, Hyderabad on May 5.

S P College’s L Motilal finished second with a timing of 11.3 sec while Akhilesh Kanojiya of BSC Hyderabad took bronze with a timing of 11.6 sec.

Results: Men: 100 M : 1 Gautham Shetty (Hyderabad) 11.0 sec, 2 L Motilal (SP College), 3 Akhilesh Kanojiya (BSC); 800 M: 1 Shekhar Tomar (BSC) 2:19.4 sec, 2 P Ashok (Hyd), 3 Unnikrishnan (Hyd); 1500 M: 1 M Sreenath (Hyd) 5:08.6 sec, 2 R Ramakrishna (Hyd), 3 R Raju (Hyd); Long Jump: 1 Jithendra Kumar (Hyd) 6.14 M, 2 Sumuk (Hyd), 3 Shashinaidu (Hyd), Shot Put: 1 Shashinaidu (Hyd) 7.83 M, 2 K Shiva (Hyd), 3 Saurab (Hyd); Women: 200 M: 1 K Roshini (Kasturba Gandhi) 33.7sec, 2 T Abisareeka (Hyd), 3 H Pooja (Hyd); U-20:Boys: 100 M: 1 Deepak Kumar (IIMC) 12.1 sec, 2 Nitin Kumaar (Hyd), 3 Anoop Kumar (Hyd); 200 M: 1 Deepak Kumar (Hyd) 24.1 sec, 2 Anoop Kumar (Hyd), 3 Sahil (Hyd); 400 M: 1 Vijay Sarathi (Hyd) 1:02.9 sec, 2 T Pradyumna (Hyd), 3 Ishanvayra (Hyd); 800 M: 1 Pradyumna (Johnson Grammar) 2:33.6 sec, 2 Vijay Sarathi (Johnson Grammar), 3 T Vipul Singh (Johnson Grammar); Shot Put: 1 B V Raj (Hyd) 9.66 m, 2 Duran Johnson (Hyd), 3 Ishanvavara (Hyd); Girls: 400 M: 1 Shrishi (Hyd) 1:07.6 sec, 2 Ayesha Maleka (Govt Polytechnic), Varshita Thakur (Hyd); 800 M: 1 Ayesha Maleka (Govt Polytechnic) 3:05.9 sec, 2 Varshita Thakur (Hyd), 3 N Komal (Hyd).

Now you can get handpicked stories from Telangana Today on Telegram everyday. Click the link to subscribe.

Click to follow Telangana Today Facebook page and Twitter .