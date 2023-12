Telangana Assembly Elections: Know your MLA

The State had gone to polls on November 30, and registered a polling percentage of 71.34. Counting began in 49 counting centres at 8 am on Sunday.

By Telangana Today Updated On - 02:17 PM, Mon - 4 December 23

Hyderabad: The Congress party won 64 seats, while the BRS won 39 seats. AIMIM has secured 7 seats and BJP has got 8 seats. The State had gone to polls on November 30, and registered a polling percentage of 71.34. Counting began in 49 counting centres at 8 am on Sunday.

Here is the full list of winning candidates, constituency wise

1. Dr Palvai Harish Babu (BJP) – Sirpur

2. Gaddam Vivek(INC) – Chennur (SC)

3. Gaddam Vinod (INC) – Bellampalli (SC)

4. Kokkirala Premsagar Rao (INC) Mancherial

5. Kova Laxmi (BRS) Asifabad (ST)

6. Vedma Bhojju (INC) Khanapur (ST)

7 .Payel Shankar (BJP) Adilabad

8. Anil Jadhav (BRS) Boath (ST)

9. Alleti Maheswar Reddy (BJP) Nirmal

10. Rama Rao Pawar (BJP) Mudhole

11. Paidi Rakesh Reddy (BJP) Armur

12. P Sudharshan Reddy (INC) Bodhan

13. Thota Laxmi Kantha Rao (INC) Jukkal (SC)

14. Srinivas Reddy Parige (BRS) Banswada

15. K Madan Mohan Rao (INC) Yellareddy

16. Katipally Venkata Ramana Reddy (BJP) Kamareddy

17. Dhanpal Suryanarayana (BJP) Nizamabad (Urban)

18. Bhoopathi Reddy Rekulapally (INC) Nizamabad (Rural)

19. Prashanth Reddy Vemula (BRS) Balkonda

20. Kalvakuntla Sanjay (BRS) Koratla

21. Dr Sanjay (BRS) Jagtial

22. Adluri Laxman Kumar (INC) Dharmapuri (SC)

23. Makkan Singh Raj Thakur (INC) Ramagundam

24. Duddilla Sridhar Babu (INC) Manthani

25. Chinthakunta Vijaya Ramana Rao (INC) Peddapalle

26. Gangula Kamalakar (BRS) Karimnagar

27. Medipally Sathyam (INC) Choppadandi (SC)

28. Aadi Srinivas (INC) Vemulawada

29. KT Rama Rao (BRS) Sircilla

30. Dr Kavvampally Satyanarayana (INC) Manakondur(SC)

31. Kaushik Reddy Padi (BRS) Huzurabad

32. Ponnam Prabhakar (INC) Husnabad

33. Thanneeru Harish Rao (BRS) Siddipet

34. Mynampally Rohith (INC) Medak

35. Patlolla Sanjeeva Reddy (INC) Narayankhed

36. C Damodar Rajanarsimha (INC) Andole (SC)

37. Vakiti Sunitha Laxma Reddy (BRS) Narsapur

38. Koninty Manik Rao (BRS) Zaheerabad (SC)

39. Chinta Prabhakar (BRS) Sangareddy

40. Gudem Mahipal Reddy (BRS) Patancheru

41. Kotha Prabhakar Reddy (BRS) Dubbak

42. K Chandrasekhar Rao (BRS) Gajwel

43. Chamakura Malla Reddy (BRS) Medchal

44. Marri Rajashekhar Reddy (BRS) Malkajgiri

45. KP Vivekanand (BRS) Quthbullapur

46. Madhavaram Krishna Rao (BRS) Kukatpally

47. Bandari Lakshma Reddy (BRS) Uppal

48. Malreddy Ranga Reddy (INC) Ibrahimpatnam

49. Devireddy Sudhir Reddy (BRS) Lal Bahadur Nagar

50. Patlolla Sabitha Indra Reddy (BRS) Maheswaram

51. T Prakash Goud (BRS) Rajendranagar

52. Arekapudi Gandhi (BRS) Serilingampally

53. Kale Yadaiah (BRS) Chevella (SC)

54. Tammannagari Ram Mohan Reddy (INC) Pargi

55. Gaddam Prasad Kumar (INC) Vicarabad (SC)

56. B. Manohar Reddy (INC) Tandur

57. Muta Gopal (BRS) Musheerabad

58. Ahmed Bin Abdullah Balala (AIMIM) Malakpet

59. Kaleru Venkatesh (BRS) Amberpet

60. Danam Nagender (BRS) Khairatabad

61. Maganti Gopinath (BRS) Jubilee Hills

62. Talasani Srinivas Yadav (BRS) Sanathnagar

63. Mohammed Majid Hussain (AIMIM) Nampally

64. Kausar Mohiuddin (AIMIM) Karwan

65. T Raja Singh (BJP) Goshamahal

66. Mir Zulfeqar Ali (AIMIM) Charminar

67. Akbaruddin Owaisi (AIMIM) Chandrayangutta

68. Jaffar Hussain (AIMIM) Yakutpura

69. Mohammed Mubeen (AIMIM) Bahadurpura

70. T Padma Rao (BRS) Secunderabad

71. Lasya Nanditha Sayanna (BRS) Secunderabad Cantt (SC)

72. Anumula Revanth Reddy (INC) Kodangal

73. Chittem Parnika Reddy (INC) Narayanpet

74. Yennam Srinivasa Reddy (INC) Mahbubnagar

75. Janampalli Anirudh Reddy (INC) Jadcherla

76. Gavinolla Madhusudan Reddy (INC) Devarkadra

77. Vakiti Srihari (INC) Makthal

78. Megha Reddy Tudi (INC) Wanaparthy

79. Bandla Krishna Mohan Reddy (BRS) Gadwal

80. Vijayudu (BRS) Alampur (SC)

81. Dr. Kuchkulla Rajesh Reddy (INC) Nagarkurnool

82. Chikkudu Vamshi Krishna (INC) Achampet (SC)

83. Narayan Reddy Kasireddy (INC) Kalwakurthy

84. K Shankaraiah (INC) Shadnagar

85. Jupally Krishna Rao (INC) Kollapur

86. Balu Naik Nenavath (INC) Devarakonda (ST)

87. Kunduru Jayaveer (INC) Nagarjuna Sagar

88. Bathula Laxma Reddy (INC) Miryalaguda

89. Uttam Kumar Reddy Nalamada (INC) Huzurnagar

90. Nalamada Padmavathi Reddy (INC) Kodad

91. GuntaKandla Jagadish Reddy (BRS) Suryapet

92. Komati Reddy Venkat Reddy (INC) Nalgonda

93. Komatireddy Raj Gopal Reddy (INC) Munugode

94. Kumbam Anil Kumar Reddy (INC) Bhongir

95. Vemula Veeresham (INC) Nakrekal (SC)

96. Mandula Samel (INC) Thungathurthi (SC)

97. Ilaiah Birla (INC) Alair

98. Palla Rajeshwar Reddy (BRS) Jangaon

99. Kadiyam Srihari (BRS) Ghanpur (Station) (SC)

100. Yashaswini Mamidala (INC) Palakurthi

101. Jatoth Ram Chander Naik (INC) Dornakal(ST)

102. Dr. Murali Naik Bhukya (INC) Mahabubabad (ST)

103. Donthi Madhava Reddy (INC) Narsampet

104. Revuri Prakash Reddy (INC) Parkal

105. Naini Rajender Reddy (INC) Warangal West

106. Konda Surekha (INC) Warangal East

107. KR Nagaraj K (INC) Waradhanapet (SC)

108. Gandra Satyanarayana Rao (INC) Bhupalpalle

109. Danasari Anasuya Seethakka (INC) Mulugu (ST)

110. Payam Venkateswarlu (INC) Pinapaka (ST)

111. Koram Kanakaiah (INC) Yellandu (ST)

112. Tummala Nageswara Rao (INC) Khammam

113. Ponguleti Srinivasa Reddy (INC) Palair

114. Bhatti Vikramarka Mallu (INC) Madhira (SC)

115. Ramdas Maloth (INC) Wyra (ST)

116. Matta Ragamayee (INC) Sathupalle (SC)

117. Kunamneni Sambasiva Rao (CPI) Kothagudem

118. Adinarayana. Jare (INC) Aswaraopeta (ST)

119. Dr. Tellam Venkata Rao (BRS) Bhadrachalam (ST)