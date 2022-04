| Third Seed Aryan Eases Into Semifinals Of Tennis Tournament

By Telangana Today Published: Published Date - 06:51 PM, Tue - 26 April 22

Vanij Aryan Pothunoor in action during his quarterfinal match against Jitesh Kumar.

Hyderabad: Third seed Vanij Aryan Pothunoor thrashed P Jitesh Kumar 6-1, 6-3 in the quarterfinals of the boys category at the Siddamsetty Krishna Rao Memorial AITA Super Series Boys and Girls U-12 Tennis Tournament at the Ash Tennis Academy, Shamirpet, Hyderabad on Tuesday.

Meanwhile, Avyaktha Raayavarupu crushed Sahasra Komirishetty 6-0, 6-0 in the girls category to enter semifinals.

Results (Quarterfinals):

U-12 Singles: Boys: Vanij Aryan Pothunoor (3) (TS) bt P Jitesh Kumar (TS) 6-1, 6-3, Meer Fazal Ali (1) (TN) bt Vijay Kumar Ronne (TN) 6-1, 6-1, Dev Nimesh Kesaria (5) (GJ) bt P Jignesh Reddy (TS) 6-2, 6-1, Hruthik Katakam (4)(TS) bt Shankar Sai Desam (AP) 6-0, 6-1, Varun Vijay Kumar (6) (TN) bt Lemuel Sanheeth Alladi (TS) 6-0, 6-3, Darshharsha Khedekar (MH) bt Sujai Pothula (8) (TS) 6-1, 6-3, Ishaan Yadlapalli (AP) bt Rudransh Srivastav (TS) 6-2, 6-2, C D Praneeth Reddy (2) (TS) bt Keerthan Vishwas (KAR) 6-1, 6-0; Girls: Kiran Shrishti (1) (KA) bt Anshika Jha (UP) 6-1,6-1, Yashitha Ereti (7) bt Sandiya Karantoth (TS) 7-6 (7-3), 6-1, Karhtika Padmakumar (3) (KAR) bt Aditi Paturi (TS) 6-1, 6-2, Avyaktha Raayavarupu (TS) bt Sahasra Komirishetty (TS) 6-0, 6-0, Sri Aksha Penumesta (8) bt Vindhavasini Maddipatla (TS) 6-3, 6-0, Vasundra Balajee (TN) bt Sai Sanajana (AP) 6-4, 6-4, Shravya Numburi (TN) bt Niesha Enja (2) (TS) 6-3, 6-2; Girls: Round I: Kiran Shrishti (1) (KA) bt Ananya Ankem (TS) 6-1, 6-2, Anshika Jha (UP) bt Aditi Mehn (TS) 7-6 (7-4), 6-4, Sandiya Karantoth (TS) bt Sumera Ansari Syed (TS) 7-5, 7-5, Yashitha Ereti (7) bt Unnathi Veda Muralidhar (KAR) 6-4, 6-4, Karhtika Padmakumar (3) (KAR) bt Joshita Goli (AP) 6-3, 6-2, Aditi Paturi (TS) bt Nakshatra Pasumarthy (TS) 6-3, 6-2, Sahasra Komirishetty (TS) bt Rushitha Krishna Kanagala (TS) 6-7 (7-2), 6-3, 7-6 (7-0), Avyaktha Raayavarupu (TS) bt Sanvi Vundyala (8) (TS) 6-1, 6-0, Sri Aksha Penumesta (8) bt Shrita Kararu (TS) 6-1, 6-0, Vindhavasini Maddipatla (TS) bt Jhawar Reet (KAR) 6-2, 6-3, Sai Sanajana (AP) bt Venya Chittedi (TS) bt 6-1, 6-4, Vasundra Balajee (4)(TN) bt Sanskriti Devalla (TS) 6-1, 6-0, Harsha Oruganti (5) (AP) bt Myra Jain (TS) 6-1, 6-1, Zoha Qureshi (TS) bt Tvisha Maheshwari (TS) 6-4, 4-6, 7-5, Shravya Numburi (TN) bt Saanvi Penmetsa (TS) 6-4, 6-1, Niesha Enja (2) (TS) bt Sriyuktha Kamini (TS) 6-2,6-2.

