Tilak, Abhirath dazzle in Gemini’s big win

Hyderabad: N Tilak Verma and M Abhirath Reddy struck an unbeaten 157 apiece in Gemini Friends’ massive 255-run win over Concorde on the third day of the three-day A-1 Division cricket league match on Friday.

Brief scores:

Group-A: BDL 350/6 & 239/4 in 40 overs (B Revanth 108no, Chandrasekhar 70) lost to EMCC 316 & 277/4 in 39.1 overs (Mohul Bhowmick 78, Aman Rao P 74, Shaik Sohail 68); Jai Hanuman 356/9 & 311/5 in 40 overs (N Anirudh Reddy 151, G Shashidhar Reddy 89) bt Sporting XI 280 & 181/8 in 20 overs (Prateek Reddy 60, Faisal Alvi 46, Irfan Khan 3/54, Sai Purnanand Rao 3/32); Central Excise 334/10 & 283/5 in 40 overs (Ibrhaim Siddqui 40, Sai Anurag 51, PS Chaitanya Reddy 56, K Sumanth 54, Rohan Yadav 34 no, TP Anirudh 32 no) bt R Dayanand 132 & 216/7 in 40 overs (Nitesh Reddy 68, B Yathin Reddy 38, Saketh Sai Ram 3/35); SBI 367 & 248/7 in 40 overs (Akash Bhandari 96, Danny Derek Prince 46, MA Khader 3/46) bt UBI 372/7 & 141 in 29.3 overs (Neeraj Bist 38, Anirudh Singh 3/37,Vishal Sharma 3/26); Deccan Chroncile 378/7 & 194/7 in 40 overs (E Srikar Reddy 51 no) bt SCRSA 128 & 180/6 in 40 overs (G Shyam Sunder 104 no, CV Milind 3/22); Budding Star 262 & 121 in 32 overs lost to Income Tax 189 & 195/8 in 37.1 overs (Harshavardhan 45, P Akshath Reddy 80 no, Tanay Tyagarajan 3/26, Abid Khan 3/ 36).

Group B: AOC 199 in 59.1 overs & 206 in 33.3 overs (Amit Pachera 60, Ganga Singh 42, Gireesh Goud 3/43) lost to MP Colts 356/7 & 53/2 in 14.4 overs;

Cambridge XI 360 & 290/5 in 40 overs (P Nitish Reddy 102, Vinay Yadav 66, J Mallikarjun 58 no) bt Zinda Tilismath 194 & 154 in 35.2 overs (Kiran Reddy 36, Pavan Kumar 3/16, Amit Kumar 3/34, Ashish Srivastav 3/41); Combined District 179 & 204/9 in 40 overs (Ruthvik Surya 35, Md Khayum 52 no, Md Afreedi 41, MJS Surya Prasad 4/27) lost to Continental 253 & 131/6 in 28.3 overs (Y Sai Varun 35, N Vigneshwar 32); Gemini Friends 344 & 328 for no loss in 40 overs (N Thakur Tilak Varma 157 no, M Abhirath Reddy 157 no) bt Concorde 184 & 233/7 in 40 overs (Mohd Asaduddin 113 no, Tushar Tripathi 68, Md Taha Shaik 3/46)

Group-C: Secbad Nawabs 178 & 198/8 lost to Sri Chakra 178 & 199/6 in 39.3 overs (Vikas Rao 69, V Rohit 53); Khalsa 207 & 160/6 in 38.3 overs (Sarthak Bharadwaj 55, Aliga Vinay 5/18) lost to Rohit XI 291 in 85.2 overs & 77 for no loss in 10.2 overs (Aliga Vinay 40 no); Apex 314 & 191 in 40 overs (Avanish Rao 37, Dheeraj Goud 30) lost to Sportive 331 & 178/8 in 39.1 overs (Muragan Abhishek 62, Nitesh Kumar 40 no)

Top Performers

Centurions: B Revanth 108 no, N Anirudh Reddy 151, G Shyam Sunder 104 no, P Nitish Reddy 102, N Thakur Tilak Varma 157 no, M Abhirath Reddy 157 no, Mohd Asaduddin 113 no

Five or more wickets: Aliga Vinay 5/18)