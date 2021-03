AITA championship: Rithika storms into final

By | Sports Bureau | Published: 10:00 pm

Hyderabad: K Rithika routed Nirali Padaniya 6-2, 6-2 in the girls singles quarterfinals of the under-16 AITA tennis championship at Sania Mirza Tennis Academy, Murtuzaguda, on Wednesday.

Results: (Quarterfinals):

Girls: Rithika K bt Nirali Padaniya 6-2,6-2; G.Hansika Reddy bt Divija M 6-3,6-4; M.Manognya bt B. Rishitha 6-0,6-2; Pushti Laddha bt Laxmi Siri D 7-5,2-6,6-1.

Boys: Harsha Perla bt Arnav bishoyi 7-5,6-2; Chris Hamilton bt Farhan Akthar 6-0,6-2; T.Sri Pranav bt Thakur Arman Singh 7-6(7-5),6-3; P.Sandilya bt Saneet Uppati 2-6,6-0,6-3.

Girls doubles: Laxmi Siri Dandu/Rithika bt Shreethika Reddy/Kreethika Reddy 6-1,6-0; Yashsri/A.Sreemanya bt M. Princy/M.Divija 6-4,7-5.