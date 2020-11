Congress releases 2nd list of candidates for GHMC elections

By | Published: 11:49 pm 11:53 pm

Hyderabad: The Telangana Pradesh Congress Committee (TPCC) has announced the following candidates for the GHMC elections:

P Madhavi Latha – Bharathi Nagar (Ward 111)

R Kumar Yadav – Patancheru (Ward 113)

Diwakar Reddy (Mallapur)

Jyothi Mallikharjun Goud (Nacharam)

B Uma Reddy (Habsiguda)

T Sowmya (Ramanthapur)

M Sadashivudu (BN Reddy Nagar)

Sama Rammohan Reddy (Vanasthalipuram)

Raghavachary (Champapet)

D Rajashekhar Reddy ( Lingojiguda)

G Raju (KPHB Colony)

Guda Varamma (Jagadgirigutta)

Manikya Hrudaya Sneha (Chintal)

T Shravani (Subash Nagar)

Arra Radha (Qutbullapur)

C L Yadagiri (Macha Bollaram)

B Anuradha Reddy (Alwal)

T S Sanjeev Kumar (Venkatapuram)

