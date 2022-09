Hruthik stuns top seed Mydeen at Asian Junior U-14 Tennis Tournament

Hyderabad: Hruthik Khatakam stunned top seed Levin Safoor Mydeen 6-2, 3-6, 6-2 in the second round of the Asian Junior Under-14 Grade – A for Boys and Girls Tennis Tournament held at the Secunderabad Club on Tuesday.

In another match, Vivaan Bidasaria recorded an upset win over second seed Prakash Sarran (2) 2-6, 6-4, 7-5 to advance into the third round.

Results: (Second Round):

Boys: Hruthik Khatakam bt Levin Safoor Mydeen (1) 6-2, 3-6, 6-2;

Rudra Batham (7) bt Amogh Damle (USA) 6-3, 7-5;

Arnav Paparkar (4) bt Varad Pol 6-0, 6-0;

Navin Sundaram Rajasundaram (6) bt Manan Ashok Agarwal 1-6, 6-4, 6-1;

Showrya Samala bt Diganth M 6-3, 6-4;

Tavish Pahwa bt Pranav Chirumailla 6-2, 4-6, 6-2;

Shivtej Shirfule bt Om Patel 7-5, 6-4;

Vivaan Bidasaria bt Prakash Sarran (2) 2-6, 6-4, 7-5;

Girls: Gyuri Park (KOR) (1) bt Lakshana Neela 6-0, 6-4;

Saanvi Reddy Erva bt Sharvya Soundarya Numburi 6-1, 4-6, 6-4;

Sri Lakshmi Reddy Purmani (8) bt Sree lekha Chiruvolu Diya Ramesh Ramesh bt Vennela Reddy Gaarugupati 6-3, 6-0;

Aleena Farid (3) bt Anvi Punaganti 6-2, 6-4;

Haritha Shree Venkatesh bt Kashvi Sunil 6-3, 6-1;

Aradhyaa Verma (7) bt Trisha Thakkar 6-2, 6-1;

Maaya Rajeshwaran Revathi (2) bt Diya Mattipati 6-4, 6-2.