Praman, Saanvi hog limelight in TS Ranking Table Tennis Tournament

Published: Updated On - 08:30 PM, Sat - 20 August 22

Hyderabad: G Praman and Sri Saanvi bagged top honours in the U-11 boys and girls categories respectively in the 34th St Paul’s Annual Telangana State Ranking Table Tennis Tournament held at the St Paul’s High School Hyderguda, Hyderabad on Saturday.

Praman of LFHS Uppal defeated Vilohith JA of GSM 3-0 in the boys final while Sri Saanvi downed Debanshi Chakraborty 3-2 to emerge champions.

Results: U-11: Boys: Final: G Praman – LFHS Uppal bt Vilohith JA – GSM 3-0; Semifinals: Vilohith JA bt Rutvik – AKTTA 3-1, G Praman bt Aarav Bhalla 3-0; Girls: Final: Sri Saanvi- SGUTTA bt Debanshi Chakraborty – SGUTTA 3-2; Semifinals: Sri Saanvi bt S Gayathri K 3-0, Debanshi Chakraborty bt BV Mahima Krishna 3-0; U-13: Semifinals: Boys: V Manohar Kumar bt Yashavsin 4-3, Dharma Teja Sai bt Sree Anish 4-3, Girls: A Satya bt B Sri Vidya 3-0, Pragyansha Patra bt Sri Saanvi 3-0; U-15: Quarterfinals: Boys: Akshay Khajandar bt Sai Harsha 3-1; Girls: A Satya bt Sushritha Aniyah Anand 3-1, Pragyansha Patra bt B Sri Vidya 3-0, Shritha Nimma bt K Shrestha Reddy 3-1, Paluri Jalani bt P Siri Chandana 3-0; U-17: Quarterfinals: Boys: K Tarun Kedarnath bt Chirantan K 4-3, Jatin Dev bt Shaurya Raj Saxena 4-1, M Rishabh Singh bt Akshay Khajandar 4-0, Arush Reddy bt G Vivek Sai 4-2; Semifinals: K Tarun Kedarnath bt Jatin Dev 4-3, Arush Reddy bt M Rishabh Singh 4-0; Quarterfinals: A Satya bt J Gauri 4-2, HS Nikhitha bt Paluri Jalani 4-3, Pragyansha Patra bt K Shrestha Reddy 4-3.