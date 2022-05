Shivani bags top honours at Telangana Inter-district Swimming Championship

Published Date - 06:46 PM, Mon - 30 May 22

Shivani Karra swims during her butterfly stroke event.

Hyderabad: Shivani Karra bagged top honours in three events of the 7th Telangana State Sub-junior and Junior Inter-district Swimming Championship held at the Gachibowli Indoor Stadium, Hyderabad on Sunday.

Shivani clocked 0.35.98 sec to clinch gold in the 50 meters backstroke. She also finished 50 and 100 meters butterfly events in 0.35.62 and 01.17.65 sec respectively.

Goup1:

Boys: Freestyle: 50m: 1 Shashwath Allada 00.28.33, 2 Khushal; 200m. 1 Bikkina Sai Nihar 02.07.77, 2 Arjun Kandoi; 400m: 1 Arjun Kandoi 04.53.88, 2 Shashwath Allada; 800m: 1 Bikkina Sai Nihar 09.22.87 sec, 2 G Vishnu Vardhan; 1500m: 1 G Vishnu Vardhan 19.12.18, 2 Arjun Kandoi; Backstroke. 50m: P Durga Tanush 00.32.44, 2 M Hanuman; 100m: 1 P Durga Tanush 01.09.53 sec, 2 Arjun Kandoi; 200m: 1 Bikkina Sai Nihar 02.20.77, 2 P Durga Tanush; Breastroke. 50m: 1 R Sathvik Raj 00.34.01, 2 Kalluru Venkat Ashutosh; 200m: 1 Udit Kothari 02.55.68 sec, 2 R Sathvik Raj, Butterfly. 50m: 1 M Hanuman 00.29.12, 2 R Sathvik Raj; 100m: 1 Shashwath Allada 01.07.73, 2 P Durga Tanush; 200m. 1 Shashwath Allada 02.39.65, 2 Khushal; IM: 200m: 1 Bikkina Sai Nihar 02.25.00, 2 G Vishnu Vardhan; 400m. 1 Bikkina Sai Nihar 05.01.96; 2 G Vishnu Vardhan;

Girls: Freestyle: 50m: 1 Katyani Golen 00.31.49, 2 K Sanjana; 200m: 1 Vritti Agarwal 02.27.32, 2 Thandra Kruthika; 400m: 1 Vritti Agarwal 05.05.10, 2 Thandra Kruthika; 800m: 1 Vritti Agarwal 9.56.30, 2 Thandra Kruthika; 1500m. 1 Vritti Agarwal 19.37.48, 2 Thandra Kruthika; Backstroke: 50m: 1 G Sarayu Reddy 00.36.40, 2 Kashyapi V Galvankar; 100m: 1 G Sarayu Reddy 01.21.61, 2 Kashyapi V Galvankar; 200m: 1 G Sarayu Reddy, 2 Karnika Gupta 03.18.42; Breaststroke: 50m: 1 M Rithvika 00.37.87 sec, 2 Aastha Singh; 200m: 1 M Rithvika 03.06.64, 2 Aastha Singh; Butterfly: 50m: 1 Kashyapi V Galvankar 00.34.69, 2 Aastha Singh; 100m: 1 K Sanjana 01.20.07, 2 Kashyapi V Galvankar; 200m: 1 Vritti Agarwal 02.39.47, IM: 200m: 1 M Rithvika 03.03.83, 2 Karnika Gupta; 400m: 1 Kashyapi V Galvankar 06.51.23

Group: 3

Boys: Freestyle: 50m: 1 Mayank Gudey 00.34.26, 2 Shrey Gupta; 200m: 1 Sachin Satvik S S 02.41.31, 2 Mayank Gudey; 400m: 1Sachin Satvik S S 05.40.26, 2 N Varshitraj Mahendra; Backstroke: 50m: 1 Sachin Satvik S S 00.37.98, 2 Rishikesh Varma Sagi; 100m: 1 Sachin Satvik S S 01.23.17, 2 Rishikesh Varma Sagi, Breaststroke: 50m: 1 Hruday Tallapally 00.45.88, 2 Shaik Abdul Rehan; 100m: 1 Hruday Tallapally 01.44.26, 2 Ashwath Ayyalasomayajula; Butterfly: 50m: 1 Shrey Gupta 00.37.72, 2 Ashwath Ayyalasomayajula 00.38.79; 100m: 1 Shrey Gupta 01.13.05, 2 Ummethala Rishabh; IM: 200m: 1 Sachin Satvik S S 03.02.55, 2 Mayank Gudey;

Girls: Freestyle: 50m: 1 Annika Deborah Paripooran 00.32.17, 2 Meghana Nair; 200m: 1 Annika Deborah Paripooran 02.40.24, 2 Meghana Nair; 400m: 1 Vilakshana Patel P 05.41.94, 2 Ditya Chowdary Vemulapall; Backstroke: 50m: 1 Shivani Karra 00.35.98, 2 Annika Deborah Paripooran; 100m: 1 Annika Deborah Paripooran 01.17.94, 2 Shivani Karra; Breaststroke: 100m: 1 Samiksha Patil 01.40.31, 2 Veda Koneru; Butterfly: 50m: 1 Shivani Karra 00.35.62, 2 Ditya Chowdary Vemulapall, 100m: 1 Shivani Karra 01.17.65, 2 Vilakshana Patel P, IM: 200m: 1 Shivani Karra 02.57.24, 2 Annika Deborah Paripooran.

