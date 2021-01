U-16 AITA tournament: Sama whips past Tribhuvani in first round

By | Sports Bureau | Published: 7:08 pm

Hyderabad: Top seed Sama Chevika Reddy whipped past Tribhuvani 6-2, 6-3 in the girls’ singles first round of the AITA C6 under-16 tennis tournament at Sania Mirza Tennis Academy, Murtuzaguda, on Monday.

Results (first round)

Boys singles: Tarun Korar bt Harsha Perla 6-2, 6-2; Arnav Bishoyi bt Chris Hamilton Ross 3-6, 6-3, 6-3; Parth Malik bt Trishul Damera 6-3, 7-6 (7-4); Rohan Sriram bt Anish Jain 3-6, 6-2, 6-1; Thakur Arman Singh bt M. Hanock 6-0, 6-0; Mihir Parcha bt V. Dhiraj Reddy 6-1, 6-1; Yeswanth G. bt Rahul Lokesh 6-4, 4-6, 6-4; P. Sandilya bt Vivek Sriakshit Reddy 6-2, 6-1; Satyajit Sunil Nair bt Saneet Uppati 6-2, 7-6 (7-1); Nikhil D’Souza bt Farhaan Akthar 6-3, 6-0; Vishal Vasudev bt C. Revanth 6-4, 7-5; S.V. Pranav Kumar Reddy bt Praneeleswar 6-3, 6-3; Venkat Rishi Batlanki bt V. Tirumurugan 6-1, 6-1; Dandu Trishant Reddy bt Saddam Husain 7-6 (7-2), 6-0; Murali Koushal bt Ch. Pranav 6-3, 6-0; Dreek Saha bt G. Naishik Reddy 6-1, 6-2

Girls singles: Sama Chevika Reddy bt Tribhuvani 6-2, 6-3; P.V. Yeshasri bt P. Anushka 6-3, 6-2; G. Harshmetha bt Neha Anja 6-1, 6-1; S. Kaavya bt Charithakshaya 6-2, 6-0; Dandu Laxmi Siri bt Sai Sahasra 6-3, 6-1; Pushti Ladda bt Apara Kandhare 6-2, 6-1; T. Sai Janvi bt Nirali Padaniya 7-5, 6-4; Gagana Moana Kumar bt Aastha Mann 6-2, 6-0; Monisha Devarakonda bt Rishitha Mokka 6-2, 6-3; M. Sri Vidya bt Adithi Chandana Reddy 6-2, 6-3; Divija Maneni bt Diya Matipatti 6-0, 5-7, 6-1; G. Sowkhya bt Kushi Singh 6-2, 6-2; G. Hansika Reddy bt Chikitha Gandham 6-1, 6-3; Rithika Kakarlamudi bt. M. Mahima 6-0, 6-0; Rishitha Basi Reddy bt Malvika Reddy 6-2, 6-0; Sameeksha Anem w/o Nysha Baruah.

