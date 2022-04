Andhra Pradesh district incharge ministers appointed

Published Date - 09:05 PM, Tue - 19 April 22

Vijayawada: The Andhra Pradesh government has appointed incharge ministers for all the 26 districts in the state. The incharge ministers will review the development programmes and administrative affairs in the respective districts.

The list: Guntur: Dharmana Prasada Rao, Kakinada: Seediri Appalaraju, Srikakulam: Botsa Satyanarayana, Anakapalli: Rajanna Dora, Alluri Seetharamana Raju and Parvatipuram: Gudivada Amaranath, Vizianagaram: Budi Mutyala Naidu, West Godavari: Dadisetti Raja, Eluru: Pinipe Viswarup, East Godavari: Chelluboyina Srinivasa Venugopalakrishna, NTR : Taneti Vanita, Palnadu: Karumuri Venkata Nageswara Rao, Bapatla: Kottu Satyanarayana, Amalapuram: Jogi Ramesh, Ongole: Meruga Nagarjuna, Visakhapatnam: Vidadala Rajani, Nellore: Ambati Rambabu, Kadapa: Adimulapu Suresh, Annamayya: Kakani Govardhan Reddy, Anantapuram: Peddireddi Ramachandra Reddy, Krishna: R.K. Roja, Tirupati: Narayanaswamy, Nandyala: Amjad Basha, Kurnool: Buggana Rajendranath Reddy, Satyasai: Gummanuri Jayaram and Chittoor: K.V. Ushari Charan.

