Hyderabad: Leg spinner G Arjun claimed 7 for 18, including a hat-trick, to bowl Balaaji Cricket Club to a big 155-run win over Mehmood CC in a Group C three-day league match of the A-1 Division cricket league here on Wednesday.

Brief scores:

Group-A: BDL 138 & 100/3 in 19 overs (B Revanth 31, Hima Teja 30 batting, Rahul 3/14) vs Deccan Chronicle 479/8 in 90 overs (Yash Kapadia 194, A Varun Goud 132, Srikar Reddy 45, MA Adnan 56);

Central Excise 285 in 73 overs & 38/0 in 5 overs vs SBI 326/8 in 90 overs (Daniel Manohar 53, Akash Bhandari 50, Ahmed Quadri 86, Vishal Sharma 35, Alfred Absolem 30no, Dane Johnson 4/77);

Income Tax 490in 89.3 overs vs Jai Hanuman 472/9 in 90 overs (Rohit Rayudu 97, Anirudh Reddy N 119, Sai Purnanand Rao 33, N Surya Teja 52, Irfan Khan 92, Harshavardhan Singh 42, Raju Yadav 4/37)

Group-B: Concorde CC 239 & 131/10 in 22.3 overs (Ashish Srivastav 3/22) lost to Cambridge XI 377 in 81.2 overs (Rishikesh Sisodia 80, Syed Askari 76, Sagar Chaurasia 54, Ashish Srivastav 31, M Pratyush 4/81);

MP Colts 288 & 217/9 in 40 overs (A Akash 67, A Vaishnav Reddy 44, Md Kayyum 3/31, Sunil Arvind 3/42) vs Combined District 152 in 30.4 overs (G Ganesh 40, Praneeth Raj 4/47, Gireesh Goud 5/28) & 40/2 in 6.2 overs;

Enconse 221 &103/5 in 23 overs (Sai Vrath 34) vs Zinda CC 230 in 69.4 overs (Shashank Lokesh 89, Atul Vyas 3 for 55, Syed Mehdi Hasan 3/35);

AOC 367/9 & 44/1 in 7 overs vs Gemini Friends 200 in 69 overs (Alankrit Agarwal 54, Chintal Satish 38, Sagar Sharma 3/48); Continental 270/7 in 86 overs (S Vaishnav Reddy 71, M Samhith Reddy 55) vs Hyderabad Bottling

Group-C: Jai Bhagwathi CC 182/10 & 107/6 in 33 overs vs Apex CC 362/7 in 85 overs overs (Anirudh Yadav 110, Ranjith 56, Dheeraj Goud 105 no, Gopi Verma 56)

Mahmood CC 120 & 137 in 28.2 overs (P Durga Balaji 30, Vasant Bung 35, G Arjun 7/13) lost to Balaaji CC 412 in 86.3 overs (Siddharth Naidu 73, HK Simha 139, Geeta Krishna 45, Ganesh 50, Lokesh Reddy 4/49);

Charminar CC 237 & 231/9 in 40 overs (Ali Diamond K 60, Aditya Mangat 50, N Sathwik Reddy 38, G Trishank Gupta 33) vs Rohit Xi 263 in 63.3 overs (N Nitin Sai Yadav 49, Vk Siddharth 60, Md Adnan Ahmed 4/55);

Secbad Nawabs 401/9 & 211/1 in 28 overs (Jaidev Goud 31, Takshit Rao 88 batting, Harish Thakur 73 batting) vs Gouds XI 207 in 55.5 overs (Rahul Varkey 86, Krithik Reddy 37, BK Ranganath 4/49, P Govind Kaustub 3/53);

Sportive CC 365/8 in 90 overs bt Sri Chakra 91/10 in 28 overs (Koushik 44, Anuj Yadav 3/25, Abhishek Murugan 3/33) & 133/5 in 40 overs (M Pranay Kumar 37, Koushik 45)

Top Performers

Centuries: Yash Kapadia 194, A Varun Goud 132, , Anirudh Reddy N 119, Anirudh Yadav 110, Dheeraj Goud 105 no, HK Simha 139

Five or more wickets: Gireesh Goud 5/28, G Arjun 7/13)

