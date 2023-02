Horse Racing: Lagos wins Kakatiya Million

Suraj Narredu guided the Donald Anthony Netto-trained Lagos to victory in the Kakatiya Million 1200 metres

By Telangana Today Published Date - 07:21 PM, Mon - 13 February 23

Representational Image

Hyderabad: Suraj Narredu guided the Donald Anthony Netto-trained Lagos to victory in the Kakatiya Million 1200 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Monday.

RESULTS:

1. Soorya Vahan (1), Coming Home (2), Pal Cha (3), Indian King (4).

W-Rs. 180, SHP-Rs. 36, P-Rs. 23, 14, 11, THP-Rs. 59, SHW-Rs.56 & 16, F-Rs. 861, Q-Rs. 370, T-Rs. 1,597.

2. Detective (1), Sangreal (2), Miss Maya (3), Bash On Regardless (4).

W-Rs.- 50, SHP-Rs. 32, P-Rs. 13, 15, 11, THP-Rs. 97, SHW –Rs. 28 & 12, F-Rs. 199, Q-Rs. 79, T-Rs. 534.

3. Black Eagle (1), N R I Fantasy (2), Milton Keynes (3), Divine Connection (4).

W-Rs.- 11, SHP-Rs. 22, P-Rs. 11, 12, 13, THP-Rs. 37, SHW-Rs. 11 & 17, F-Rs. 22, Q-Rs. 20, T-Rs. 48.

4. Master Touch (1), Classy Dame (2) Mireya (3), Sucker Punch (4).

W-Rs.- 31, SHP-Rs. 123 , P-Rs. 13, 35, 49, THP-Rs. 83, SHW-Rs. 12 & 73, F-Rs. 227, Q-Rs. 180, T-Rs. 4,754.

5. Star Babe (1), Wallop And Gallop (2), Beauty Flame (3), City Of Blessing (4).

W-Rs.- 302, SHP-Rs. 79, P-Rs. 66, 23, 22, THP-Rs. 81, SHW-Rs. 37 & 46, F-Rs.2,500, Q-Rs. 1,304, T-Rs. 74,854.

6. City Of Bliss (1), Avancia (2), Bangor On Dee (3), Rising Queen (4).

W-Rs.- 245, SHP-Rs. 254, P-Rs. 39, 60, 14, THP-Rs. 45, SHW-Rs. 119 & 262, F-Rs. 13,518, Q-Rs. 3,289, T-Rs. 18,790.

7. Lagos (1), Black Onyx (2), De Villiers (3), Beauty Blaze (4).

W-Rs.- 14, SHP-Rs. 19, P-Rs.12, 13, THP-Rs. 22, SHW-Rs. 13 & 10, F-Rs. 19, Q-Rs. 17, T-Rs. 21.

8. Wot’s Up Jay (1), Muaser (2), Shubhrak (3), Jack Daniel (4).

W-Rs.- 25, SHP-Rs. 53, P-Rs.14, 16, 56, THP-Rs. 99, SHW-Rs. 28 & 10, F-Rs. 74, Q-Rs. 32, T-Rs. 696.

Also Read Horse Racing: High Command shines in trials

Jackpot: 70% Rs. 65,819/-(Winning tickets 9).

Jackpot: 30% Rs. 8,754/-(Winning tickets 29).

1st Mini Jackpot: Paid Rs. 6,997/-(Winning tickets 9).

2nd Mini Jackpot: Paid Rs. 24,416/-(Winning tickets 3).

First Treble: Paid Rs. 1,760/-(Winning tickets 23).

Second Treble: Paid Rs. 642/-(Winning tickets 52).

Third Treble: Paid Rs. 1,839/-(Winning tickets 52).