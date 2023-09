| Jagsher Tanvi Down Fancied Opponents At Sub Junior National Badminton Championship

Jagsher, Tanvi down fancied opponents at Sub Junior National Badminton Championship

Jagsher Singh Khangurra and Tanvi Sharma of Punjab pulled off upset victories in the Yonex-Sunrise 35th Sub Junior (U-15 & 17) National Badminton Championship

By Telangana Today Published Date - 07:40 AM, Mon - 18 September 23

Hyderabad: Jagsher Singh Khangurra and Tanvi Sharma of Punjab pulled off upset victories in the Yonex-Sunrise 35th Sub Junior (under-15 & 17) National Badminton Championship at Jwala Gutta Badminton Academy, Moinabad on Sunday.

In the quarterfinal match, Jagsher defeated third seed Prateek Koundilya of Karnataka 21-18, 16-21, 21-18 in the under-15 boys category. In the under-17 girls category, Tanvi beat fifth seed Anushka Juyal of Uttarakhand 21-11, 21-11.

Results: Quaterfinals: U15: Boys: Bornil Akash Changmai (1) (ASM) bt Hardik Divyansh (KTK) 21-13 21-10, Jagsher Singh Khangurra (PNB) bt Prateek Koundilya (3) (KTK) 21-18 16-21 21-18, Dev Ruparelia (6) (MAH) bt Akhil Reddy Bobba (AP) 21-15 18-21 21-15, Nishchal Chand (UTR) bt Samuel Tamang (7) ANP 21-19 21-11;Girls: Adarshini Shri NB (1) TN bt Suhina Roy (KTK) 21-14 21-10, Shantipriya Hazarika (13) (ASM) bt Aadhira Rajkumar (TN) 21-14 21-15, Evanna Tyagi (MAH) bt Hithaishree L Rajaiah (10) (KTK) 9-21 21-15 21-12, Diksha S R TN Bt Rishika Nandi (DLI) 21-19 21-14;

U-17: Boys: Gnana Dattu TT (10) (TS) Bt Laksh Chengappa MA (KTK) 21-14 19-21 21-16, Lalthazuala H (3) MIZ bt Mahendra Kalahasthi (AP) 21-14 21-5, Pranauv Ram N (TS) bt Vansh Dev (14) (DLI) 21-10 21-15, Suryaksh Rawat (UTR) bt Abhishek Kanapala (7) (TS) 21-18 17-21 21-17, Girls: Anmol Kharb (1) (HAR) bt Tanvi Reddy Andluri (TS) 21-12 21-10, Rujula Ramu (3) (KTK) bt Adarshini Shri NB (TN) 17-21 21-11 21-15, Naishaa Kaur Bhatoye (6) (MAH) bt Tanoo Chandra (CG) 21-13 16-21 21-16, Tanvi Sharma (PNB) bt Anushka Juyal (5) (UTR) 21-11 21-11.

