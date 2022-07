Manohar eases into semis at TS Ranking Table Tennis Championship

Published Date - 07:17 PM, Thu - 28 July 22

Hyderabad: GSM’s V Manohar defeated G Pramaan of Little Flower High School 3-0 in the under-13 boys quarterfinals of the 21st AWASA Late Sri Ananth Narayan Reddy And Smt Rameshwaramma Memorial State Ranking Table Tennis Championship, on Thursday.

Results:

Under-11: Boys: Quarters: Viloth JA (GSM) bt Rutvik (AKTTA) 3-1 (15-13,11-7,8-11,11-7); Sunkara Geetik (SPARS) bt P Vedansh (AKTTA) 3-2 (11-3,10-12,11-7,12-14,11-4); Advait D Sadhvani (GTTA) bt Vivansh Mohan (HVS) 3-1 (11-8,11-4,9-11,11-9); Pramaan (LFS, Uppal) bt Agastya D Sadhvani (GTTA) 3-0 (11-9,11-8,11-3);

Girls: Quarters: BV Mahima Krishna (GTTA) bt Lakshitha 3-1 (11-0,11-5,7-11,11-8); Debanshi Chakrabarty (SGUTTA) bt Riddhi Toro (LFHS) 3-0 (11-6,11-9,11-7); Gayathri (GSM) bt V Aparna (GSM) 3-0 (11-,11-2,11-5); Sri Saanvi (SGUTTA) bt P Siri Keerthana Reddy (SPHS) 3-0 (11-2,11-4,11-8);

Under-13 Boys: Quarters: V Manohar (GSM) bt G Pramaan (LFHS, Uppal) 3-0 (11-7,11-9,11-3); ai Dharma Teja (LFHS) bt Abhijeet Pokalkar (LFHS) 3-0 (11-8,11-8,11-7); Sree Anish (SPHS) bt PR Sai Ram Rakshith (SPARS) 3-0 (11-3,11-3,11-7); Vevaan Bhatia (LFHS) bt V Suhaan Ratnam (LFHS) 3-1 (12-10,11-2,5-11,11-9);

Girls: Pre-quarters: Debanshi Chakraborty (SGUTTA) bt Riddhi Toro (LFHS) 3-0 (11-7,11-7,11-4); CH Vyshnavi (AWA) bt S Gayathri (GSM) 3-2 (15-13,10-12,11-9,04-11,11-9); Pragyansha Patra (VPG) bt V Aparna (GSM) 3-0 (11-2,11-1,11-5); B Sri Vidya (GSM) bt Samriddhi Debbarma (SGUTTA) 3-0 (11-8,11-4,11-5); M Sanskrithi Reddy (SPHS) bt P Siri Keerthana Reddy (SPHS) 3-0 (11-3,11-8,11-7); Sri Saanvi (SGUTTA) bt Aviyah Sanhitha Anand (LFHS) 3-0 (11-6,11-1,11-1); A Satya (GSM) bt Adhira Chetan (HVS) 3-0 (11-1,111-1,11-1); Sushrita Aniyah Anand (LFHS) bt BV Mahima Krishna (GTTA) 3-0 (9-11-4,11-2,11-2)

U-15 Boys: Pre-quarters: Jatin Dev (SPHS) bt D Tanay Kumar (SPHS) 3-0 (11-3,11-3,11-6); Shaurya Raj Saxena (AVSC) bt Abhijeet Pokalkar (LFHS) 3-0 (11-5,11-8,11-5);

Girls: Pre-quarters: M Sanskrithi Reddy (GSM) bt Chaitra Reddy (YMCAXTTA) 3-1 (11-3,11-5,10-12,11-5); A Satya (GSM) bt P Siri Chandana (TTTA) 3-0 (9-11-8,11-5,11-1); B Sri Vidya (GSM) bt Mehika (LFHS) 3-0 (11-5,11-4,11-8); P Jalani (VPG) bt Samridhi (SGUTTA) 3-0 (11-6,11-4,11-7); Aniyah Anand (LFHS) bt Mamidi Dharani (Khammam) 3-0 (11-4,11-6,11-1); Shritha Nimma (LFHS) bt CH Vyshnavi (AWA) 3-2 (9-11-7,11-9,1-11,5-11,11-5); Pragyansha Patra (VPG) bt Saanvi Bashetty (VPG) 3-0 (11-2,11-6,11-4); K Shrestha Reddy (GSM) bt Malika Namrata (SPARS) 3-0 (9-11-8,11-5,11-6);

Under-17 Girls: Pre-quarters: Sidhi Bang (HVS) bt B Gitanjali (TTTA) 3-0 (11-5,11-2,11-8); A Satya (GSM) bt J Gauri (SGUTTA) 3-1 (8-11,12-10,11-8,11-8); HS Nikhitha (VPG) bt Harshitha (TTTA) 3-0 (11-5,11-3,11-4); Sushritha Aniyah Anand (LFHS) bt Siri Chandana (TTTA) 3-0 (11-7,11-7,11-7); P Jalani (VPG) bt Ditya Agarwal (LBS) 3-0 (11-4,11-7,11-2); K Shrestha Reddy (GSM) bt Malka Namrata (SPARS) 3-0 (11-8,11-8,11-8); Pragyansha Patra (VPG) bt Sri Vidya (GSM) 3-0 (11-5,11-2,11-2).