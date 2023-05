Tavish cruises into semifinals of Asia U-14 Grade A tennis tournament

By Telangana Today Published Date - 06:45 PM, Wed - 24 May 23

Hyderabad: Second seed Tavish Pahwa defeated seventh seed Andre Lam Jun Bart from Hong Kong 6-0, 6-4 to enter the semifinal in the boys section of the Asia U-14 Grade A tennis tournament at Secunderabad Club in Hyderabad on Wednesday.

Results:

Boys U-14 Singles: Quarters: M Diganth bt Krishank Joshi 7-5,6-2; Rudra Batham (3) bt Navin Sundaram Rajasundaram (7) 7-6(4),6-2; Hruthik Katakam (4) bt Fazal Meer Ali 6-1,2-6,6-2; Tavish Pahwa (2) bt Andre Lam Jun Bart (HKG) 6-0,6-4;

Girls: Haritha Shree Venkatesh (2) bt Suryanshi Shekhawat 6-2,6-3; Maaya Rajeshwaran Revathi (1) bt Shreeniti Chowdhury 6-0,6-0; Prachi Malik Pari (5) bt Shrawasti Kundilya 6-3,6-2; Sharvya Soundarya Numburi bt Aahan A (8) 6-1,6-2.

Boys Doubles: Rudra Batham/Om Verma (1) bt Siddharth Jeebu/Vivaan Mirdha 6-2,6-3; Sankalp Kumar/Pradnyesh Shelke bt Uday Yashaswi Reddy/Gareth Lim Hao Zhe (Mas) 6-0,6-1; Anurag Shourya Kallambella/Hruthik Katakam (3) bt Meer Fazal Ali Meer/Navin Sundaram 7-5,7-6(4); Danialmaoshtaghifard (IRI)/Kiarash Sadeghizeidi (IRI) bt Kushagra Arora Daksh/Deepak Patil 6-7(4),6-1,10-7; CD Praneeth Reddy/Atharva Shukla bt Nikhilesh Pappula Vanij/Aryan Pothunoori 6-2,6-2; Andre Lam Jun Bart (HKG)/Alex Lap Hang Hui (HKG) (4) bt Sartha Ashok Gaikwad/Aradhya Mhasde(IND) 7-5,6-2; Shashank Sai Prasad/Karnati Tavish Pahwa bt Shardul Khawale/Shounak Suvarna 6-4,5-7,10-4; Diganth M/Prakaash Sarran (2) bt Krishnak Joshi/Om Patel 6-2,6-4;

Girls: Aahan A Haritha Shree/Venkatesh bt Keerthana Rangineni/Avyaktha Rayavarapu (USA) 6-0,6-4; Vasundra B/Yashitha Ereti bt Saanvi Reddy Erva/Aahida Singh 7-5,3-6,10-6; Avipsha Dehury/Shibani Gupte bt Srishti Kiran/Suryanshi Shekhawat (4) 7-5,5-7,11-9; Shrawasti Kundilya/Lynn Lim (MAS) bt Anjhalle Meka/Sanvi Reddy Vundyala 6-3,6-1; Dia Agarwal Shreeniti/Chowdhury bt Sanidhya Karantoth/Tejaswi Manneni 6-2,6-3; Meghana/Maaya Rajeshwaran Revathi (3) bt Noray Chaudharu (CAN)/Sarah Chaudhary 6-1,6-1; Riya Gangamma/ Aadiya Ritesh Kumar bt Gowri Sankar/Sari Nethra Vellore 6-0,6-1; Niesha Enja (2)/Sri Lakshmi Reddy Purmani bt Madhumita Ramesh/Deepthi Venkatesan 7-5,7-6(4).

