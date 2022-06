Telangana’s Rahul enters semifinal at Asian U-16 tennis tournament

By Telangana Today Published: Published Date - 06:51 PM, Wed - 8 June 22

Hyderabad: Telangana’s Rahul Lokesh defeated Anuj Pal 6-2, 6-3 to enter the semifinal at the Asian Junior Under-16 tennis tournament for boys and girls, at the Ash Tennis Academy, Shamirpet on Wednesday.

Joining him in the last four is Dhiraj Reddy who stunned top seed Levin Safoor Mydeen 6-4, 7-6 (4). Mihir Parcha and Murali Koushal Ratnala complete the semifinal list.

Results: Quarterfinals: Boys: Dhiraj Reddy Vennapusa bt Levin Safoor Mydeen [1] 6-4,7-6(4); Rahul Lokesh bt Anuj Pal 6-2,6-3; Mihir Parcha bt Raghav Amin 6-1,6-3; Murali Koushal Ratnala bt Pranav Chirumamilla 0-6,7-5,6-1;

Girls: Quarterfinals: Apara Khandare bt Hasini Yadav Davunaboina 6-3,6-1; Maaya Rajeshwaran Revathi bt Diya Malik 6-2,6-3; Neha Enja bt Chhavi Seshadri 7-5,6-2; Laxmisiri Dandu bt Sree Lekha Chiruvolu 6-2,6-1;

Boys Doubles: Murali Koushal Ratnala (1)/Levin Safoor Mydeen bt Sudarshan Mohanasundaram/Harieshwar Saravanan 6-0,6-3; Antariksh Pratap Ajay Verma/Dhiraj Reddy Vennapusa bt Trishant Reddy Dandu/Rahul Lokesh 6-3,6-4; Nishit Arimilli/Nikith Korishettru bt Atharvaraj Balani/Siddarth Reddy Marpadga 6-4,6-3; Raghav Amin/Aditeey Singh Jadon bt Srihith Komalla,Anish Nataraj 6-0,6-2.

Girls Doubles:

Nanditha Reddy Purmani (1)/Sri Lakshmi Reddy Purmani bt Sreemanya Reddy Anugonda/Vennela Reddy Gaarugupati 6-2,6-4; Aishvarya M B/Keshmeya V bt Chhavi Seshadri/Harshini Vaddeboina 7-5,6-3; Krishna Raj/Pratishtha Saini Saini bt Sree Lekha Chiruvolu/Deeksha Sathish Kumar 6-3,6-0; Harsheen Kaur Chandhok/Diya Mattipati bt Saanvi Misra (2) Tejasvi Potturi 6-3,6-3.