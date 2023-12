Vihaan, Karthika, Darshini record wins at U-13 years Boys & Girls Chess Championship

By Telangana Today Published Date - 11:28 PM, Thu - 7 December 23

Mrinmoy Rajkhowa

Hyderabad: Telangana’s N Vihaan Karthikeya, Durga Karthika Lellapalli and T Sri Darshini recorded victories in the ongoing Telangana Chess Association’s 36th National Under – 13 years Boys & Girls Chess Championship at Multipurpose Indoor Stadium, South Central Railway Sports Complex, Secunderabad on Thursday.

In the sixth round clash, Vihaan defeated Vedant Rupeshbhai Varasada of Gujarat in boys category. Darshini defeated Pratitee Bordoloi of Karnataka and Karthika beat State mate Hasini Kamabathula in the girls event.

Results: Round 6: Boys: Mrinmoy Rajkhowa (AS) (6) bt Chinmay Kowshik (KAR) (5), Siddhanth Poonja (KAR) (6) Drew Adharsh K (TN) (6), Shreyash Singh (UP)(4.5) lost to Vivaan Vijay Saraogi (MH) (6), Gaikwad Manas (MH) (4.5) lost to Kushagra Jain (MH) (6), Viresh Sharnarthi (MH) (6) bt Challa Saharsha (TS) (4.5), Aarav Saish Amonkar (KAR) (6) bt Md Reyan (BR) (4.5), V Raghav (TN) (5) bt Ram Vishal Parab (MH) (4.5), G Aakash (TN) (4) lost to M Mridav (TN) (5), Rishit Sharma (GUJ) (4) lost to Vihaan Dumir (MH) (5), Vedant Garg (CGH) (4) lost to Malvin Joshua (PUD) (5), Satvik Andabatla (TS) (5) Drew Adhiraj Mitra (Jharkhand) (5), Vihaan Karthikeya N (TS) (5) bt Vedant Rupeshbhai Varasada (Gujarat) (4); Girls: G Shivamshika (TS) (5) bt Taneesha Drolia (CH) (4), Kalyani Sirin (KL) (5) lost to Shreya G Hipparagi (MH) (6), Pratyasha Jena (OD) (6) Drew Gorli Nyna (AP) (6), Saparya Ghosh (WB) (5) Drew Kirthika B (TS) (5), Samhita Pungavanam (TS) (4.5) lost to Arshiya Das (TR) (5), Sherali Pattnaik (UK) (5) bt Modipalli Deekshitha (TS) (4), Yasaswi Krishna Bommi (AP) (4) lost to Saranya Devi Narahari (TS) (5), Sri Darshini T (TS) (5) bt Pratitee Bordoloi (KAR) (3.5), Sasi Hasini Chintala (TS) (3.5) lost to Vaishnavi SK (TN) (5), Durga Karthika Lellapalli (TS) (5) bt Hasini Kamabathula (TS) (3.5).