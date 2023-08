| Aanya Stuns Top Seed Rishitha To Enter Third Round Of Itf World Junior U 18 Tennis Tournament

Aanya stuns top seed Rishitha to enter third round of ITF World Junior U-18 tennis tournament

By Telangana Today Published Date - 06:38 PM, Tue - 29 August 23

Hyderabad: USA’s Aanya Choubey stunned top seed Rishitha Reddy Basireddy 5-7, 7-5, 7-5 to enter the third round of the Raja Narasimha Rao Memorial ITF World Junior Tour (J60) Under-18 tennis tournament at the Lake View Tennis Academy, Aziz Nagar, on Tuesday.

Results:

Boys U-18 Singles: Second Round: Vatsal Manikantan (16) bt Hruthik Katakam 6-2,6-2; Skandha Prasanna Rao (15) bt Parv Patel 6-4,6-3; Vraj Gohil (5) bt Hrisheek Vavilapally 6-3,7-6(3); Dhiraj Reddy Vennapusa (13) bt Panshul Uboveja 7-6(4),7-5;

Girls Singles: Second Round: Aanya Choubey (USA) bt Rishitha Reddy Basireddy (1) 5-7, 7-5, 7-5; Aakruti Sonkusare Narayan Sonkusare bt Aradhyaa Verma (14) 7-6(1), 6-4; Sreenidhi Balaji (10) bt Saily Prashantkumar Thakkar 4-6,6-2,6-3; Amodini Naik (6) bt Sreemanya Reddy Anugonda 6-3,3-6,6-4; Aarushi Mahendra Raval bt Durganshi Kumar (4) 6-4,7-5; Ishi Maheshwari (13) bt Vanshika Maria Vaiz Vasanth Vaiz 6-3,6-3; Snigdha Kanta bt Priyanka Rana (USA) (11) 6-2,6-3; Saumya Ronde bt Sia Mahajan (7) 6-0,4-0 (concede); Mehak Kapoor bt Nainika Narender Reddy Bendram (8) 2-1 (concede); Maaya Rajeshwaran Revathi (9) bt Manognya Madasu 6-3,6-4; Anushka Bhola bt Kkaira Siddharth Chetnani (16) 6-3,3-6,6-3; Prisha Nikhil Shinde (5) bt Sree Syleswari Velmanikandan 6-0,6-0; Harshini N Nagaraj (12) bt Tamanna Walia 6-3,6-4; Laxmisiri Dandu (15) bt Arzan Khorakiwala 7-6(2),7-5; Asmi Adkar (2) bt Shaivi Gaurav Dalal 6-2,6-1.

