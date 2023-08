Jatin marches into semifinals of Inter-School TT Tournament

Jatin Dev marched into the semifinals of the men's category with a 3-2 win over Mohammed Ali at the 35th St Paul’s Annual Telangana State Ranking and Inter-School Table Tennis Tournament

Hyderabad: Jatin Dev marched into the semifinals of the men’s category with a 3-2 win over Mohammed Ali at the 35th St Paul’s Annual Telangana State Ranking and Inter-School Table Tennis Tournament in Hyderabad on Monday.

Jatin recorded a 7-11, 11-13, 11-5, 11-6, 11-8 victory against Mohammed Ali. In the women’s singles semifinals, Nikhat Banu downed M Monica M 11-5, 5-11, 11-5, 8-11, 11-5, 9-11, 11-7. She will take on Varuni J, who defeated HS Nikita in the other semifinal tie, for the title.

Results: Men: Quarterfinals: Jatin Dev (LFHS-SGUTTA) bt Mohammed Ali (AVSC) 7-11, 11-13, 11-5, 11-6, 11-8; Dr Chandrachud (GSM) bt Trishul Mehra (WTTA) 9-11, 11-5, 11-4, 11-5; Vansh Singhal (AVSC) bt R Santosh Kumar (AG’s) 11-9, 11-8, 11-6; Swarnendu Chowdhury (AVSC) bt Kesavan Kanan (SGUTTA) 12-10, 5-11, 11-3, 11-4;

Women: Semifinals: Nikhat Banu (RBI) bt Monica M (GSM) 11-5, 5-11, 11-5, 8-11, 11-5, 9-11, 11-7; Varuni J (GSM) bt HS Nikita (VPG) 11-6, 9-11, 11-4, 4-11, 11-3, 11-8.

U-19:Boys: Quarterfinals: Jatin Dev (LFHS-SGUTTA) bt Arush Reddy (SGUTTA) 11-9, 3-11, 11-8, 11-8; Shaurya Raj Saxena (AVSA) bt Y Raju (AWA) 4-11, 11-5, 11-9, 11-9; K Tarun Kedarnath (GSM) bt M Dharma Tej (LFHSTTC) 11-7, 5-11, 12-10, 11-8; Trishul Mehra (WTTA) bt M Rishab Singh (SPHS-AWA) 11-6, 9-11, 14-12, 11-9; Girls: Pooja Khajander (Mah Tech Univ) bt Devesree Yadav (SGUTTA) 12-10, 6-11, 11-6, 11-6; HS Nikita (VPG) bt P Jalani (VPG) 11-5, 12-10, 11-7, 6-11, 11-8; K Shresta Reddy(GSM) bt Ananya Donekal (AVSC)11-6, 12-10, 11-5; Kaavya (AWA) bt K Chaitra Reddy (GSM)11-8, 8-11, 11-8, 11-8;

U-17: Boys: Quarterfinals: Jatin Dev (LFHS-SGUTTA) bt P Sai Harsha (SPHS) 12-10, 11-9, 12-10; Arush Reddy (SGUTTA) bt V Manohar (GSM) 11-8, 11-8, 11-9; Shaurya Raj Saxena (AVSC) bt Akshay Kaajandar (AWA) 11-3, 11-7, 11-9; M Rishab Singh (SPHS-AWA) bt K Tarun Kedarnath (GSM) 11-8, 13-11, 12-10;

Girls: Satya Aspathi (GSM) bt B SriVidya (SPARS) 11-4, 11-7, 11-9; Kaavya (AWA) bt J Gouri (SGUTTA) 4-11, 11-8, 6-11, 11-7, 11-6; H S Nikita (VPG) bt Sushrutha Aniyah Anand (LFHSTTC) 11-6, 11-5, 11-9; K Shresta Reddy (GSM) bt P Jalani (VPG) 11-9, 11-7, 11-7;

U-15: Boys: Quarterfinals: Akshay Khajandar (AWA) bt Yashvasin (AWA)11-7, 8-11, 11-8, 11-9; M Karthik Teja (AVSA) bt M Dharma Teja (LFHSTTC) 8-11, 11-6, 11-9, 11-7; M Devansh Singh (LFHSTTC) bt P Sree Anish (SPHS) 11-6, 11-2, 11-8; V Manohar (GSM) bt Syed Jaffer Hussain (VPG) 6-11, 11-5, 11-9, 11-6;

Girls: Satya Aspathi (GSM) bt G Vyshnavi (AWA) 11-8, 11-6, 11-6; Sushrutha Aniyah Anand (LFHSTTC) bt K Chaitra Reddy (GSM) 11-6, 11-8, 11-5; K Sri Saanvi (SGUTTA) bt B Sri Vidya(SPARS) 11-4, 12-10, 11-5; P Jalani (VPG) bt Venkata Mahima Krishna (HVS) 11-8, 11-6, 11-9;

U-13: Boys: Quarterfinals :Yashvasin (AWA) bt B Tanay Kumar (SPARS) 11-8, 10-12, 11-8, 11-9; Harshith Reddy B (SGUTTA) bt Suhaan Ratnam(VPG) 11-9, 11-5, 6-11, 9-11, 11-8; G Pramaan (LFSUPPAL) bt Vilohith J A (GSM) 11-7, 12-10, 11-3; Vevaan Bhatia (LFHSTTC) bt Chandrahaas Reddy (LFS UPPAL) 7-11, 11-8, 11-7, 10-11, 11-5;

U-13: Girls: Semifinals: K Sri Saanvi (SGUTTA) bt Riddhi Toro (LFHSTTC) 11-9, 11-6, 11-7; Venkata Mahima Krishna (HVS) bt Sri Vidya (SPARS) 11-6, 11-8, 5-11, 12-10;

U-11: Boys: Semifinals: Pogaku Vedansh (Oliver Mont) bt Haneesh Amara (SPHS) 11-7, 9-11, 11-2, 13-11; Hariaan Kheskani (GTTA) bt Srihari B (AKTTA) 8-11, 6-11, 11-5, 11-4,13-11; Girls: V Aparna (GSM) bt Vishnu Priya (LFHSTTC) 11-4, 7-11, 11-6, 11-6; Venkata Mahima Krishna bt Myra Jain (WTTA) 11-5, 11-3, 11-2.

