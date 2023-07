Devansh, Jatin cruise to quarterfinals of TS Ranking Table Tennis Tournament

Published Date - 10:50 PM, Sun - 23 July 23

Hyderabad: M Devansh Singh of LFHSTTC and Jatin Dev of LFHS booked their spots in the Under-17 boys quarterfinal stage of the First Little Flower High School Telangana State Ranking Table Tennis Tournament in Hyderabad on Sunday.

In the pre-quarterfinal ties, Devansh came from a set down to beat M Karthik Teja of AVSC 3-1. Jatin Dev also posted a 3-1 win to down Syed Jaffar Hussain of VPG.

Results:

U-11 Boys Semifinals: Hiraan Kheskani (GTTA) bt Haneesh Amara (SPHS) 3-1 (4-11,11-4,11-9,11-8), V Srineer Reddy (LFS Uppal) bt Advait D Sadhvani (GTTA) 3-1 (9-11,11-4,11-6,11-9); Girls: V Mahima Krishna (HVS) bt Vanshika Chalkapurkar (LFHSTTC) 3-1 (11-3,7-11,11-7,11-3), Riddhi Toro (LFHSTTC) bt V Aparna (GSM) 3-0 (11-8,11-5,11-6);

U-13 Boys Quarterfinals: Veevan Bhatia (LFHSTTC) bt Harshith Reddy B (Game Point) 3-0 (15-13,11-5,11-5), Yashvasin (AWA) bt Arjun Potdar (HVS) 3-0 (11-6,11-6,11-6) , G Pramaan (LFS Uppal) bt Y Chandrahas Reddy (LFS Uppal) 3-0 (11-6,11-8,11-7), D Tanay Kumar (SPARS) bt Suhaan Ratnam (VPG) 3-2 (11-7,14-12,6-11,8-11,11-6);

U-13 Girls Semifinals: B Srividya (SPARS) bt Riddhi Toro (LFHSTTC) 3-1 (11-4,11-8,8-11,11-7), K Sri Saanvi (SGUTTA) bt S Gayathri R(3-0) 11-7,11-8,11-7);

U-15 Boys Quarterfinals: M Karthik Teja (AVSC) bt Syed Jaffar Hussain (VPG) 3-1 (11-7,11-4,7-11,11-9) , M Devansh Singh (LFHSTTC) bt Vevaan Bhatia (LFHSTTC) 3-0 (11-8,11-5,11-6), V Manohar (GSM) bt P Sree Anish (GSM) 3-1 (11-4,11-6,9-11,11-2), Akshay Khajandar (AWA) bt M Dharma Teja (LFHSTTC) 3-2 (9-11,10-12,11-8,11-4,11-7);

U-15 Girls Semi Finals: Satya Aspathi (GSM) bt Sushrutha Aniya Anand (LFHSTTC) 3-0 (11-9,12-10,11-3), P Jalani (VPG) bt B Srividya (SPARS) 3-2 (10-12,11-4,5-11,11-4,11-7);

U-17 Boys Pre- Quarterfinals: M Devansh Singh (LFHSTTC) bt M Karthik Teja (AVSC) 3-1 (10-12,12-10,11-9,11-9),M Rishabh Singh (AWA) bt Chirantan K (GSM) 11-8,8-11,11-3,11-9), Shaurya Raj Saxena (AVSC ) bt P Sai Harsha (GSM) 3-1 (11-5,11-9,4-11,12-10), K Tarun (GSM) bt Krish Saptarshi (LFHSTTC) 3-0 (11-5,11-1,12-10) , Arush Reddy (SGUTTA) bt Kanak Saxena (GTTA) 3-0 (11-7,11-3,11-4), P Sree Anish (GSM) bt Akshay Khajandar (AWA) 3-1 (12-10,8-11,11-8,11-7), Jatin Dev (LFHS) bt Syed Jaffar Hussain (VPG) 3-1 (11-6,9-11,11-5,11-7 ) M Dharam Teja (LFHSTTC) bt V Manohar (GSM) 3-1 (11-4,11-8,8-11,12-10);

U-17 Girls Quarterfinals: Shresta Reddy (GSM) bt B Srividya (SPARS) 3-0 (11-6,11-4,11-9), P Jalani (VPG) bt J Gouri (SGUTTA) 3-0 (13-11,11-4,11-3), Satya Aspathi (GSM) bt Sushrutha Aniyah Anand (LFHSCTTC) 3-0 (11-7,11-2,12-10), H.S Nikhita (VPG) bt Kaavya (AWA)-3-1 (12-10,11-4,8-11,11-8);

U-19 Boys Pre-Quarterfinals: M Rishabh Singh (AWA) bt Agastya Jaiswal (WTTA) 3-0 (11-6,11-1,11-5), Trishul Mehra (WTTA) bt G Vivek Sai (HVS) -3-0 (11-3,11-5,12-10), Shaurya Raj Saxena (AVSC) bt G Charan Tej (AWA) 3-0 (11-4,11-4,11-8), Arush Reddy (SGUTTA) bt M Devansh Singh (LFHSTTC) 3-0 (11-5,11-3,11-7), Y Raju (AWA) bt K Varun (GSM) 3-2 (5-11,11-6,11-9,11-13,11-2), K Tarun Kedarnath (GSM) bt Chirantan K (GSM) 3-1 (12-10,11-9,9-11,11-8), Jatin Dev (LFHS) bt M Karthik Teja (AVSC) 3-0 (12-10,11-8,11-6), Akshay Khajandar (AWA) bt V Manohar (GSM) 3-1 (10-12,11-7,11-6,11-4).

U-19 Girls Quarterfinals: Satya Aspathi (GSM) bt Palak Ghia (GSM) 3-0 (11-3,11-9,11-8), Ananya Donekal (AVSC) bt P Jalani (VPG) 3-2 (7-11,11-6,11-8,12-14,11-9),Shresta Reddy (GSM) bt Devesree Yadav (SGUTTA) 3-2 (13-11,5-11,12-14,11-6,11-6), H S Nikhita (VPG) bt J Gouri (SGUTTA) 3-1 (10-12,11-9,11-3,11-6);

Men Singles Pre-Quarterfinals: P Vigney Reddy (RBI) bt Saurab Manohar (GSM) 3-2 (10-12,11-4,12-14,11-5,11-8), Trishul Mehra (WTTA) bt Bavanka Vathsin (SGUTTA) 3-1 (11-9,4-11,11-6,12-10) Vansh Singhal (AVSC) bt Sainath Reddy (SGUTTA) 3-0 (11-8,11-4,11-9), Ali Mohammed (AVSC) bt Sunit Kundu (AG’s) -3-1 (11-9,11-7,7-11,11-6), Mohammed Ali (AVSC) bt Bavanaka Vrishin (SGUTTA) 3-2 (11-8,8-11,11-4,9-11,11-4), Sashwat Samal (AVSC) bt Kesavan Kannan (SGUTTA) 3-1 (11-4,9-11,16-14,11-9) ,Swarnendu Chowdary (AVSC) bt R Santosh Kumar (AG’s Office) 3-2 (11-13,11-8,11-6,7-11,11-9), B Manohar Kumar (GTTA) bt Dr Chandra Chud (GSM) 3-1 (7-11,11-7,11-6,11-9);

Women Singles: N Bhavitha (GSM) bt G Pranitha (HVS) 3-0 (11-9,13-11,11-7), T L Harshitha (AWA) bt Monica Manohar (GSM) 3-0 (11-9,11-6,11-5),Varuni Jaiswal (GSM) bt Devesree Yadav (SGUTTA) 3-0 (11-6,11-9,11-6), Nikat banu (GSM) bt K Ikshita (AWA)- 3-0 (11-5,11-4,11-1).