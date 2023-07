| Saanvi Wins Close Encounter To Enter U 15 Quarterfinal In Telangana Ranking Table Tennis Tournament

Hyderabad: Saanvi Bashetty won a close encounter to enter the Under-15 girls quarterfinal in the First Little Flower High School Telangana State Ranking Table Tennis Tournament, Hyderabad on Saturday.

In the pre-quarterfinal tie, Saanvi faced a tough challenge from V Mahima Krishna. But she held her nerves to win the match 3-2.

Results:

U-15 Girls Pre-quarterfinals: Saanvi Bashetty bt V Mahima Krishna (HVS) 3-2 (5-11,11-5,11-9,11-13,15-13) , P Jalani (VPG) bt Sree Sravani (ITTA) 3-0 (11-5,11-3,11-3), Vyshnavi Tatikonda (HVS) bt Aihithi Duddala (GSM) 3-0 (11-3,11-9,11-7), G Vyshnavi (AWA) bt K Sri Saanvi (GSUTTA) 3-2 (6-11,6-11,11-4,11-8,11-9), B Srividya (SPARS) bt P Siri Keerthana Reddy (SPHS) 3-0 (11-3,11-4,11-5), K Chaitra Reddy (GSM) bt Samriddi Debbarama (SGUTTA) 3-1 (11-8,5-11,11-8,11-9), Sushrutha Aniya Anand (LFHSTTC) bt Yati Jain (WTTA) 3-0 (11-4,11-5,11-5), Satya Aspathi (GSM) bt Chritukula Bhavika 9GSM) 3-0 (11-5,11-6,11-3).

U-11 Boys Pre-quarterfinals: V Srineer Reddy (LFHSTTC) bt Pogaku Vedansh (AKTTA) 3-0 (11-7,11-9,11-8), G Pradyumn Reddy (ITTA) bt G Avik Reddy (LFHSTTC) 3-0 (11-5,12-10,11-6), Abhay Sreenath (ITTA) bt Vihaan Mudumbai (ITTA) – 3-0 (11-3,11-4,11-9), Haneesh Amara (SPHS) bt Mannepalli Sriram siddharth (AVSC) 3-0 (11-9,11-7,11-7), Hiraan Kheskani (GTTA) bt Manpreet Kumar (GSM) 3-1 (8-11,11-6,114,12-11), Zidan Farooqui (GTTA) bt Srihari B (AKTTA) 3-0 (11-7,11-7,12-10), Agastya D Sadhvani (GTTA) bt Vedula Sri Sai Siva Advik (ITTA) 3-1 (11-2,9-11,11-9,11-3), Advait D Sadhvani (GTTA) bt Naman Jain (AKTTA) 3-2 (11-9,11-4,8-11,9-11,11-8);

Girls: V Mahima Krishna (HVS) bt Sree Phalgunirao (ITTA) 3-0(12-10,11-1,11-0), Riddhi Toro (LFHSTTC) bt B Sneha Reddy (GSM) 3-0 (11-5, 11-4, 11-3), Myra Jain (WTTA) bt Adhira Chetan (HVS) 3-0(11-4, 11-3, 11-2), Doupati Avanthike (SPARS) bt Dhruvi Jain (GSM) 3-1(11-6, 8-11, 11-7, 13-11), V Aparna (GSM) bt Pogaku Mokshika (AKTTA) 3-1 (11-4,11-13,11-8,11-2), B Harika Aisshwarya (AWA) bt Aviyah Sanhita Anand (LFHSTTC) 3-1 (11-7, 9-11, 11-1, 13-11), Vanshika Chalkapurkar (LFHSTTC) bt Aishwaraya Arcot Ajay (SPARS) 3-0 (11-6,11-4,11-5), Vishnu Priya (LFHSTTC) bt Kaashvi Bashetty (HVS) 3-0(11-5,11-2,11-3);

U-13 Girls Pre-quarterfinals: K Sri Saanvi (SGUTTA) bt Doupati Avanthika (SPARS) 3-0(11-5,11-9,11-6), Saanvi Bashetty (HVS) bt Aviyah Sanhita Anand) 3-2(12-10,5-11,11-7,8-11,11-7), Vanshika Chalkapurkar (LFHSTTC) bt Juwariya Naazneena (VPG) 3-0 (11-6,11-6,11-5), S Gayatgri R (GSM) bt Chitukula Bavika (GSM) 3-0(11-5,11-9,11-3), Myra Jain (WTTA) bt P Siri Keerthana Reddy (SPHS) 3-2 (10-12,11-6,11-8,6-11,11-8), V Mahima Krishna (HVS) bt Dhruvi Jain (GSM) 3-0 (11-2,11-2,11-4), Riddhi Toro (LFHSTTC) bt Aihithi Duddala (6-11,11-7,11-7,11-9), B Srividya (SPARS) bt Vishnu Priya (LFHSTTC) 3-1 (9-11,11-7,11-3,11-2).