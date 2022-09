Dheeraj, Shailu to lead Telangana throwball teams

Hyderabad: Dheeraj and Shailu will lead the Telangana boys and girls throwball teams respectively in the upcoming 32nd Junior National Throwball Championship scheduled to be held at the PSNA Engineering College, Dindigul, Tamil Nadu from September 23 to 25.

Squads:

Boys: Dheeraj(Captain), Nithin (Hyderabad), Samuel (Hyderabad), Lithin (Hyderabad), Anjaneyulu (Hyderabad), Hemanth (RR), Manideep (RR), Balaji (RR), Sanjay (Nizamabad), Vinay (Nizamabad), Anjan Sai (Karimnagar), Sushruth (Nalgonda), Ramu (Mahbubnagar), Sankeerth (Medchal), Kartheek (Khammam); Coach: Kiran Chary; Manager: PB Chakrapani;

Girls: Shailu (Captain), Harika (Hyderabad), Keerthana (Hyderabad), Krishitha (Hyderabad), Nandini (RR), Vishrutha (RR), Vaishnavi (RR), Siri (RR), Gomika(Medak), Pravalika (Medak), Sri Bhanu (Karimnagar), Vaishnavi (Nalgonda), Sloka (Medchal), Samyuktha (Nizamabad), C Keerthana (Mahbubnagar); Coach: Mruthyunjai; Manager: Aravind.