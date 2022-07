Horse Racing: Lagos races to victory in Osman Sagar Cup

By Telangana Today Published: Published Date - 06:47 PM, Thu - 21 July 22

Hyderabad: Suraj Narredu guided the D Netto-trained Lagos to victory in the Osman Sagar Cup 1200 metres, the feature event of the opening day races at the Malakpet Racecourse, here on Thursday.

RESULTS:

1. Nugget (1), Malibu (2), Clefairy (3), Dr Dee Dee (4).

W-Rs.-12, SHP-Rs. 23, P-Rs.11, 16, 57, THP-Rs. 146, SHW-Rs.13&15, F-Rs. 24, Q-Rs. 26, T-Rs. 491.

2. Classy Dame (1), Turning Wheel (2), N R I Secret (3), Sye Ra (4).

W-Rs.-59, SHP-Rs. 37, P-Rs.18, 12, 29, THP-Rs. 76, SHW –Rs. 35&15, F-Rs. 171, Q-Rs. 60, T-Rs. 792.

3. The Sensation (1), Ivanhoe (2), Desert Sultan (3), Silver Lining (4).

Withdrawn: N R I Angel.

W-Rs.-22, SHP-Rs. 35, P-Rs. 13, 18, 19, THP-Rs. 49, SHW-Rs. 16 & 29, F-Rs. 90, Q-Rs. 68, T-Rs. 610.

4. Bangor On Dee (1), Visionary (2), Exotic Dancer (3), Theo’s Choice (4).

W-Rs.-17, SHP-Rs. 81, P-Rs.12, 24, 16, THP-Rs. 41, SHW-Rs.14 & 52, F-Rs. 127, Q-Rs. 78, T-Rs. 388.

5. Falcon Edge (1), N R I Sport (2), Royal Grace (3), Miss Little Angel (4).

Withdrawn: Sorry Darling.

W-Rs.-33, SHP-Rs. 34, P-Rs.16, 14, 49, THP-Rs. 117, SHW-Rs. 24 & 21, F-Rs. 215, Q-Rs. 85, T-Rs. 4,183.

6. Ayr (1), Vision Of Rose (2), Costello (3), Explosive (4).

W-Rs.-13, SHP-Rs. 32, P-Rs.12, 14, 15, THP-Rs. 41, SHW-Rs. 14 & 30, F-Rs. 34, Q-Rs. 30, T-Rs. 100.

7. Lagos (1), New Look (2), Chuckit (3), Scramjet (4).

W-Rs.-17, SHP-Rs.42, P-Rs.12, 14, 46, THP-Rs. 75, SHW-Rs. 15 & 24, F-Rs. 67, Q-Rs. 48, T-Rs. 930.

8. The Image (1), True Icon (2), Archangels (3), Mireya (4).

Withdrawn: Mysterious Angel.

W-Rs. 17, SHP-Rs. 24, P-Rs.11, 10, 88, THP-Rs.225, SHW-Rs 15 & 12, F-Rs. 28, Q-Rs.17, T-Rs. 582.

Jackpot: 30% Rs. 68/-(Winning tickets 3331).

Jackpot: 70% Rs. 347/-(Winning tickets 1538).

1st Treble: Paid Rs. 361/-(Winning tickets 162).

2nd Treble: Paid Rs. 102/-(Winning tickets 418).

3rd Treble: Paid Rs. 56/-(Winning tickets 1017).

1st Mini Jackpot: Paid Rs. 2,875/-(Winning tickets 60).

2nd Mini Jackpot: Paid Rs. 192/-(Winning tickets 352).