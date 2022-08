ITF Tennis Tournament: Suhitha eases into second round

By Telangana Today Published: Published Date - 06:32 PM, Tue - 30 August 22

Hyderabad: Top seeded Suhitha thrashed Charmi Gopinath in the first round of the Raja Narasimha Rao memorial ITF World Juniors Tour (J4) U-18 Tennis Tournament held at the Ash Tennis Academy, Shamirpet, Hyderabad on Tuesday.

In the boys category, top seed Denim Yadav of India rallied from a set down to defeat Pavan Uppu from USA 3-6, 6-1, 6-3 to enter into the second round of the tournament.

Results (Round-1):

Girls: Suhitha Maruri (IND) (1) bt Charmi Gopinath (IND) 6-1, 6-0,

Rishitha Reddy Basireddy (IND) bt Priyanka Rana (USA) 6-1, 6-1,

Amodini Naik (IND) bt Harnoor Sidhu (IND) 6-4, 6-2,

Sonal Patil (IND) (3) bt Avani Chitale (IND) 6-2, 6-2,

Suryanshi (IND) bt Presha Shanthamoorthi (IND) 6-1, 6-1,

Pushti Laddha (IND) (6) bt Durganshi Kumar (IND) 7-6(2), 6-2,

Nandini Dixit (IND) (5) bt Radhika Rajesh Mahajan (IND) 6-3, 6-4,

Tamanna Takoria (IND) bt Sreenidhi Reddy Amireddy (IND) 3-6, 6-3, 6-3,

Laxmisiri Dandu (IND) bt Sohini Sanjay Mohanty (IND) 6-4, 4-6, 7-5,

Chahana Budhbhatti (IND) bt Hannah Nagpal (IND) (8) 6-2, 6-4,

Ruma Gaikaiwari (IND) (4) bt Riya Sachdeva (IND) 6-3, 1-6, 6-2,

Niyati Kukreti (IND) bt Gauri Mangaonkar (IND) 6-1, 6-0,

Abhaya Vemuri (IND) bt Aditi Rawat (IND) 6-2, 3-6, 4-6,

Saumrita Jagatdeo Verma (IND) (7) bt Maaya Rajeshwaran Revathi (IND) 7-5, 6-3,

Harshini N Nagaraj (IND) bt Shravani Sachin Khawale (IND) 6-3, 6-0,

Madhurima Sawant (IND) (2) bt Sejal Gopal Bhutada Bhutada (IND) 6-1, 6-2;

Boys: Denim Yadav (IND) (1) bt Pavan Uppu (USA) 3-6, 6-1, 6-3,

Aryan Jit Singh (IND) bt Prajwal Tewari (IND) 6-3, 6-3,

Viswasenan Navaneethan (IND) bt Arnav Yadav (IND) 6-4, 4-6, 6-3,

Tarun Korwar (IND) bt Gagan Rakesh Vimal (IND) (7) 6-1, 7-6 (3),

Kriish Tyagi (IND) (4) bt Chandan Shivaraj (IND) 7-5, 6-1,

Rethin Pranav Senthil Kumar (IND) (5) bt Ayaan Tezabwala (IND) 6-1, 6-1,

Venkat Rishi Batlanki (USA) bt Daksh Prasad (IND) (3) 7-6(4), 3-6, 6-0,

Debasis Sahoo (IND) bt Azmeer Shaikh (IND) 7-6 (5), 6-2,

Tejas Ahuja (IND) bt Pranav Korade (IND) 1-6, 6-3, 6-2,

Bushan Haobam (IND) (2) bt Tanishq Jadhav (IND) 6-4, 6-4,

Pranav Karthik (IND) (6) bt Dev Kanbargimath (ROU) 5-7, 6-2, 6-3,

Skandha Prasanna Rao (IND) bt Naishik Reddy Ganagama (IND) 7-5, 6-1,

Kandhavel Mahalingam Akilandeshwari (IND) bt Arjun Premkumar (IND) 6-3, 3-6, 6-0,

Shanker Heisnam (IND) bt Devaharshith Neelam (USA) 7-6 (3), 6-4,

Vineeth Mutyala (IND) (8) bt Arya Bhattacharya (IND) 6-1, 6-1,

Siddharth Marathe (IND) bt Arnav Bishoyi (IND) 6-3, 6-1.