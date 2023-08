| Satya To Face Sushrutha In Finals Of U 15 Girls Ts Ranking Table Tennis Tournament

Satya to face Sushrutha in finals of U-15 girls TS Ranking Table Tennis tournament

GSM’s Satya Aspathi defeated K Chaitra Reddy 3-1 in the semifinal of the under-15 girls category at Uppal State Ranking Tennis tournament

By Telangana Today Published Date - 07:05 PM, Sat - 5 August 23

GSM’s Satya Aspathi defeated K Chaitra Reddy 3-1 in the semifinal of the under-15 girls category at Uppal State Ranking Tennis tournament

Hyderabad: GSM’s Satya Aspathi defeated K Chaitra Reddy 3-1 in the semifinal of the under-15 girls category at the 1st Little Flower School, Uppal State Ranking Tennis tournament in Hyderabad on Saturday.

She will take on LFHSTTC’s Sushrutha Aniyah Anand who downed P Jalani of VPG 3-1 in the other semifinal.

Meanwhile, Jatin Dev advanced to the semifinals in the boys section of the under-17 and under-19 categoeires.

Results:

U-11 Boys: Semis: Pogaku Vedansh (AKTTA) bt Srihari B (AKTTA) -3-1 (11-8,11-9,9-11,11-9); Hriaan Kheshkani (GTTA) bt Advait D Sadhavani (GTTA) 3-0 (14-12,11-1,11-3);

U -11 Girls: Semis: V Mahima Krishna (HVS) bt Doupati Avanthika (SPARS) 3-2 (11-8,9-11,6-11,11-3,11-5); Riddhi Toro (LFHSTTC) bt Vanshika Chalkapurkar (LFHSTTC) 3-2 (11-3,7-11,11-3,11-13, 11-4);

U-13 Girls: Semis: K Sri Saanvi (SGUTTA) bt V Mahima Krishna (HVS) 3-0 (11-8,11-5,11-9); B Srividya (SPARS) bt G Vyshnavi (AWA) 3-1 (6-11,11-6,11-9,11-7);

U-15 Girls Semis: Sushrutha Aniyah Anand (LFHSTTC) bt P Jalani (VPG) 3-1 (11-6,8-11,11-7,11-3); Satya Aspathi (GSM) bt K Chaitra Reddy (GSM) 3-1 (11-6,7-11,11-1,11-9);

U-17 Boys Quarters: Jatin Dev (LFHSTTC) bt Shourya Raj Saxena (AVSC) 3-0 (11-5,11-5-13-11); K Tarun (GSM) bt M- Dharma Teja (LFHSTTC) – 3-0 (11-6,5-11,11-2,11-5); M Rishabh Singh (SPHS) bt Akshay Khajandar (AWA) 3-1 (11-3,6-11,11-6,11-4);

U-17 Girls: Quarters: Kaavya (AWA) bt Satya Aspathi (GSM) 3-2 (11-4,6-11,12-10,7-11,16-14); B Srividya (SPARS) bt P Jalani (VGP) 3-2 (5-11,4-11,11-8,12-10,11-8); Shresta Reddy (GSM) bt Sushrutha Aniyah Anand (LFHSTTC) 3-0 (13-11,11-6,11-9); J Gouri (SGUTTA) bt H-S- Nikhita (VPG) 3-0 (11-7,11-2,11-2);

U-19 Boys: Quarters: Jatin Dev (LFHSTTC) bt Y Raju (AWA) 3-0 (11-7,11-6,11-6); K Tarun (GSM) bt M Rishabh Singh (SPHS) 3-1 (11-6,11-8,4-11,4-11); Shourya Raj Saxena (AVSC) bt Chirantan K (GSM) 3-1 (11-13,11-7,11-6,11-9); Trishul Mehra (WTTA) bt Arush Reddy (SGUTTA) 3-2 (9-11,11-7,9-11,11-6,11-3);

U-19 Girls: Quarters: Shresta Reddy (GSM) bt P Jalani (VPG) 3-0 (13-11,11-9,12-10); H S Nikhita (VPG) 3-1 (11-6,9-11,11-9,11-7); Devisree Yadav (SGUTTA) bt J Gouri (SGUTTA) 3-2 (8-11,8-3,11-9,12-14,11-9); Palak Ghia (GSM) bt Ananya Donekal (AVSC) 3-2 (8-11,13-11,11-9,8-11,11-6);

Women’s Quarters: N Bhavitha (GSM) bt TL Harshitha (AWA) 3-2 (5-11,11-5,11-9,8-11,13-11); Naina (WTTA) bt Varuni Jaiswal (GSM) 3-0 (11-8,11-8,11-6); Nikhat Banu (RBI) bt Devisree Yadav (SGUTTA) 3-2 (11-8,9-11,11-8,5-11,5-9); Monika Manohar (GSM) bt Pranitha (HVS) 3-1 (11-7,5-11,11-9,11-5).