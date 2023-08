Vaishnavi enters quarters of TS Ranking Table Tennis tournament

Hyderabad: AWA’s G Vaishnaviblanked SPARS’ Doupadi Avanthika 3-0 to make it to the quarterfinals at the 1st Little Flower School’s Telangana State Ranking Table Tennis tournament, in Hyderabad on Friday.

Results:

U-13 BOYS First Round: Hriaan Kheshkani (GTTA) bt Aryan Vishwas (HVS) 3-0 (11-9,11-3,11-9); Agastya D Sadhavani (GTTA) bt Arush Budhiraja (SGUTTA) 3-1 (11-7,11-9,9-11,11-5); Haasith Reddy Buchupalli (Gamepoint) bt Sriman (GSM) 3-0 (11-4,13-11,11-7); Chitukula Krish (GSM) bt Zidan Farooqui (GTTA) 3-1 (11-6,12-10,7-11,11-9); Arjun Khare (SGUTTA) bt Deep Jain (WTTA) 3-0 (11-9,11-6,13-11); G Avik Reddy (LFHSTTC) bt Swarnav Roy (AKTTA) 3-2 (6-11,7-11,11-5,11-5,11-5); Ahaan Agarwal (LFHSTTC) bt Haneesh Amara (SPHS) 3-2 (9-11,5-11,11-5,11-6,11-7); V Srineer Reddy (LFS, Uppal) bt Bhavaj Nag Dontham (ISHA) 3-1 (11-3,9-11,11-4,11-6); VR Sai Nischith bt Advait D Sadhavi (GTTA) 3-0 (11-8,11-8,11-9); Vihaan Mudumbai (ITTA) bt Mahasin Krishna Chiipa 3-0 (11-3,11-5,11-2); Aarav Bhalla (AWA) bt Manpreet Kumar (GSM) 3-1 (11-7,8-11,11-8,11-9); Vedula Sri Sai Shiva Advik (ITTA) bt T Virat Sagar (PingPong) 3-1 (8-11,11-8,16-14,11-7); Pogaku Vedansh (AKTTA) bt Mannepall Sriram Siddharth (AVSC) 3-0 (11-9,12-10,11-9); Arjun Poddar (HVS) bt M Rutvik Sairaj (AKTTA) 3-0 (11-9,11-9,11-5); Raj Kumar (GSM) bt Virat Sancheti (HVS) 3-0 (11-3,11-3,12-10);

U-13 Girls Pre-quarters: G Vaishnavi (AWA) bt Doupadi Avanthika (SPARS) 3-0 (11-9,11-8,11-7); Saanvi Baashetty (HVS) bt Vanshika Chalkapurkar (LFHSTTC) 3-0 (11-7,11-8,11-9); K Sri Saanvi (SGUTTA) bt Chitukula Bavika (GSM) 3-0 (11-0,11-3,11-0); Riddhi Toro (LFHSTTC) bt Aviyah Sanhita Anand (LFHSTTC) 3-0 (15-13,11-5,13-11); Venkata Mahima Krishna (HVS) bt Charvi Rathi (WTTA) 3-0 (11-8,11-2,11-3); S Gayathri (GSM) bt Myra Jain (WTTTA) 3-0 (11-2,11-9,11-9); V Aparna (GSM) bt B Harika Aishwarya (LFS, Uppal) 3-1 (11-2,11-6,9-11,11-7).

U-11 Girls Pre-quarters: U Aparna (GSM) bt Kaashvi Bashetty (HVS) 3-0 (11-4,11-3,11-7);

Vishnu Priya (LFHSTTC) bt Pogaku Mokshika (AKTTA) 3-0 (11-4,11-8,12-10); Myra Jain (WTTA) bt B Harika Aishwarya (LFS,Uppal) 3-1 (11-19,4-11,11-8,11-7); Aviyah Sanhita Anand (LFHSTTC) bt Adhira Chetan (HVS) 3-0 (11-9,11-7,11-6); Doupati Avanthika (SPARS) bt Sree Phalguni Rao (ITTA) 3-0 (11-2,11-3,11-9); Riddhi Toro (LFHSTTC) bt Aishwarya Arcot Ajay (SPARS) 3-2 (11-4,11-6,6-11,7-11,11-8);

U-11 Boys Second Round: V Srineer Reddy (LFS, Uppal) bt Agastya D Sadhavani (GTTA) 3-0 (11-9,11-6,11-2); Srihari B (AKTTA) bt Vedula Sri Sai Shiva Advik (ITTA) 3-0 (11-6,11-4,11-8); Pogaku Vedansh (AKTTA) bt G Avik Reddy (LFHSTTC) 3-0 (11-6,11-4,11-8); Haneesh Amara (SPHS) bt Zidan Farooqui (GTTA) 3-0 (11-1,11-5,11-5); Advait D Sadhavani (GTTA) bt Manpreet Kumar (GSM) 3-1 (10-12,11-9,11-8,11-7); Hriaan Kheshkani (GTTA) bt Mannepal Sriram Siddharth (AVSC) 3-0 (11-3,11-3,12-10);