Tennis: Saanvi, Shanvitha secure comeback wins in AITA U-18 National Series

Hyderabad: Telangana tennis players Saanvi Reddy Erva and Shanvitha Nukala came from a set down to register victories in the second round of the Siddamsetty Krishna Rao Memorial AITA National Series U-18 Boys & Girls Tennis Tournament at Secunderabad Club, Hyderabad on Tuesday.

Saanvi defeated compatriot Mandagalla Princy 1-6, 6-1, 6-2, while Shanvitha overcame Statemate Sameeksha Annem’s challenge 3-6, 6-1,6-3.

Results:

Boys: Singles: First Round: Aaditya Nimish Surve (MH) bt Mika Sheth (GA) 6-7(4) 6-4 6-3, Arya Ganapathy Kallambella (KA) bt Vedant Gundu (TS) 6-3 6-1, Yashwanth Gundla Palle (AP) bt Nachiket Gore (MH) 6-2 6-4, Abhradeep Bhattacharyya (KA) bt Viswa Hritik Mallampati (TS) 6-3 6-2, Srikar Doni (KA) bt Srivaant Reddy Mummadi (TS) 6-3 6-2, Pradyumna Singh Tomar (MH) bt Prajwal Reddy Patlolla (TS) 6-1 6-3, Pratham Hitesh Kotak (GJ) bt Tejal Pal (MH) 6-2 4-6 6-2, Rishabh Kokonda (TS) bt Arav Om Eshwar (KA) 6-2 6-3, Atharva Amar Birajdar (MH) bt Saiel Santosh Gajinkar (GA) 6-4 7-5, Rishi Vandhan Sadeeshkumar (KA) bt Abhiram Maturi (TS) 6-0 6-0, Jay Prakash Pawar (MH) bt Sai Rishi Dev Manikonda (TS) 6-0 6-2, Mahit Mekala (KA) bt Trishul Damera (TS) 6-2 6-0, Sanchith Sudhir Rau (KA) bt Diyaan Deepak Chheda (MH) 6-3 6-2, Sandilya Pullela (TS) bt Emon Bhatt (CG) 6-3 6-3, Manyu Reddy Thota (TS) bt Antariksh Pratap Ajay Verma (RJ) 6-1 6-0, Sampangi Sanjay (TS) bt Sanay Sandeep Sahani (MH) 6-3 4-6 6-4, Parjanya Adury (TS) bt Shreyanth M (KA) 7-6(7) 6-0, Kavin Karthik K S (TN) bt Parth Ashish Somani (MH) 6-3 6-1;

Girls: Singles: Second Round: Laxmi Siri Dandu (TS) bt Namira Diwan (MH) 6-2 6-0, Dharani Dhanyata Sreenivasa (KA) bt Aishwarya Sanagaram (TS) 6-1 6-4, Manognya Madasu (AP) bt Kreethika Reddy Vangala (TS) 6-0 6-2, Aarushi Mahenra Raval (GJ) bt Akshitha Pampari (TS) 6-2 6-4, Harshini N (KA) bt Shruti Nanajkar (MH) 7-5 5-7 6-2, Diya Malik (TS) bt Charishma Kollipara (AP) 7-6(2) 6-2, Nainika Narender Reddy Bendram (MH) bt Krithi Ravilla Kumar (TN) 6-1 6-1, Saanvi Reddy Erva (TS) bt Mandagalla Princy (TS) 1-6 6-1 6-2, Chevika Reddy Sama (TS) bt Hasini Yadav Davunaboina (TS) 6-3 6-2, Presha Shanthamoorthi (KA) bt Dhanvi Kale (GJ) 6-3 6-4, Shanvitha Nukala (TS) bt Sameeksha Annem (TS) 3-6 6-1 6-3, Lakshana Neela (TS) bt Tamanna Panwar (HR) 6-0 3-6 6-3, Shrijana M Thapa (KL) bt Parthsarthi Arun Mundhe (MH) 6-4 6-2, Rishita Bokka (TS) bt Nidi Buvila Sreenivasa (KA) 6-4 2-6 6-2, Apara Milind Khandare (OD) bt Ruchitha Vunnam (TS) 6-3 6-1, Aakruti Narayan Sonkusare (MH) bt Diya Ramesh (TN) 6-4 6-2.