Tennis: Naishik rallies to beat Aarush in opener of AITA U-18 National Series

By Telangana Today Published Date - 10:30 PM, Mon - 26 June 23

Hyderabad: Telangana tennis player Naishik Reddy Ganagama came from a set down to beat Karnataka’s Aarush Kote 4-6, 6-2, 6-4 in the first round of the Siddamsetty Krishna Rao Memorial AITA National Series U-18 Boys & Girls Tennis Tournament at Secunderabad Club, Hyderabad on Monday.

Results: Boys: Singles: First Round: Skandha Prasanna Rao (KA) bt Pranav Chirumamilla (TS) 6-4 6-2 , Lokaagr Gupta (TS) bt Devanshu Raval (GJ) 6-4 4-6 6-3, Murali Koushal Ratnala (TS) bt Aahil Ayaz (KA) 0-6 0-2 (Ret), Ved Vikas Thakur (MH) bt Shreyas Narendran (TN) 6-2 6-2, Pranav Dnyaneshwar Korade (MH) bt Shadham Hussain Mohd (TS) 6-4 (Ret), Arnav Bishoyi (TS) bt Eshan Khadeer (KA) 6-2 6-2, Achintya Anurag Verma (MH) bt Jaydev Mandal (AP) 6-3 6-2, Naishik Reddy Ganagama (TS) bt Aarush Kote (KA) 4-6 6-2 6-4, Parth Prasannakumar Deorukhakar (MH) bt Rahul Lokesh (TS) 6-2 6-4, Sahan Reddy Vederea (TS) bt Chandhan Sairam Pokkula (KA) 6-1 6-0, Pawan Satish Koli (MH) bt Vishnu Mohan (KA) 6-3 6-2, Trishant Reddy Dandu (TS) bt Sri Charan Mallepalli (TS) 6-1 6-1, Parth Malik (TS) bt Amit Moond (RJ) 7-5 7-5, Vatsal Manikantan (GJ) bt Vivaan Pranav Karande (MH) 6-1 6-3; Girls: First Round: Aishwarya Sanagaram (TS) bt Keshmeya V (TN) 7-5 7-6(4), Kreethika Reddy Vangala (TS) bt Prachi Sathish (MH) 6-2 6-1, Akshitha Pampari (TS) bt Vara Swastika Eshwar (KA) 0-6 6-2 6-2, Shruti Nanajkar (MH) bt Padma Veda Manikonda (TS) 6-0 6-1, Charishma Kollipara (AP) bt Shloka Dugyala (TS) 6-3 6-0.