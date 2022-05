Himesh, Aasritha hog limelight at Telangana State Ranking Chess Tournament

Published Date - 08:25 PM, Mon - 23 May 22

ALL SMILES: Winners and runners-up with their trophies.

Hyderabad: Himesh Empally bagged top honours with five points form five rounds in the U-15 boys category while Aasritha Gandham clinched gold with four points from five rounds of the 35th Telangana State Ranking U-7, U-9, U-11, U-13, U-15 Open Chess Tournament for boys and girls held at the L B Stadium, Hyderabad on Sunday.

Meanwhile, in U-13 Ehaan Shaikh and Rimitha Reddy clinched the top honours in the boys and girls categories respectively.

Results:

(Top Ten Performers)

U-15: Boys: 1 Himesh Empally, 2 Yeleti Shreyas, 3 Hriday Mundada, 4 Shaik Mohammed Irfan, 5 Krithik Molugu, 6 Archit Manas, 7 Arka Ram Mahankali, 8 Pallem Tanush, 9 Ailoni Sahasransh Reddy, 10 Oam Baheti;

Girls: 1 Aasritha Gandham, 2 Nigamaa Sree, 3 L Gayatri, 4 Naanya Pipalla, 5 Manasvi Neerudi, 6 Mayavar Tejaswini, 7 Huda Fatima;

U-13: Boys: 1 Ehaan Shaikh , 2 Viraj Singh, 3 Tijil Singh, 4 Sreetej Basarkar, 5 Nirvan Bhamidi, 6 Devarakonda Vishnu Prakash, 7 Rajat Khandelwal, 8 Nevaan Meduri, 9 Kushraj Adla, 10 Nandyala Sri Rithik Reddy;

Girls: 1 Reddy Rimitha R, 2 Naga Akshaya, 3 Nikita Sachin, 4 L Ojhasvitha, 5 Hasini Koppula, 6 Mayavar Yashswini, 7 Udugula Gunasree, 8 Madhu Preetha A, 9 Shaik Tahur, 10 Varnika Manepalli;

U-11: Boys: 1 Ahaan Samyak, 2 I Goutham Vardhan Reddy, 3 Vedant A Agarwal, 4 Akella Sankalp Ruthvik, 5 Purav Khandelwala, 6 L Deepak Lal, 7 Bavasamavart, 8 Vladimir Mozharov, 9 Sri Nakshath, 10 Gautam Muriki;

Girls: 1 Aishwarya N, 2 Sasi Hasini Chintala, 3 Saranya Devi Narahari, 4 NehaSanvi Chitalangi, 5 Bhavya Khandelwal, 6 Lakshanya Barla, 7 Sai Susheela Reddycherla, 8 Alpana Kishore, 9 Akshara Sreehitha Devulapalli, 10 Chepuri Srikrithi;

U-9: Boys: 1 Indra Reddy P, 2 Tavish Singh, 3 Pranavaaditya Ginjupally, 4 Vedansh Chikatimarla, 5 Jashwanth Kumar Chella, 6 Krithikdev, 7 S Shashank, 8 Bobbili Devaharsha, 9 Advay Bharathram, 10 Shriraam Kapuganti;

Girls: 1 Sanaya Khandelwal, 2 Nitya Ranjan, 3 Aaditri A Maheshwari, 4 Akshaya Narahari, 5 Yukta Chowdary Nallabotula, 6 Sreshta Chowdary Nallabotula, 7 G Akshaya, 8 Akkineni Tanvi, 9 Sarvani Bhanuja, 10 Koppula Shanthi Sri Aaradhya;

U-7: Boys: 1 Jaswanth N, 2 Vishwath Sai S, 3 Hardhik Billa, 4 Rayansh Minal Lulla, 5 Gowshik Saikumar Chella, 6 Abhiram karthik, 7 Rohan Santhana, 8 Karthik Barla, 9 Siddhartha Chodisett, 10 Saathvik Chakravarthy;

Girls: 1 Vamshikha Boga, 2 Jasveen Kaur, 3 Nithya Konduri, 4 Jodhaa Peddikuppa, 5 Zaynab Naeem Sultan, 6 Chaarvi Krishna, 7 Dhanvi Sara, 8 Gaatri Korrapati, 9 Karumanchi Ananya Sri, 10 Diyanshi Gujju.

