Horse Racing: Artemis Ignacia wins K Mahipathi Rao Memorial Golconda Juvenile Million

By Telangana Today Published: Published Date - 06:56 PM, Sun - 7 August 22

Representational Image

Hyderabad: PS Chouhan guided the Neil Darashah-trained Artemis Ignacia to victory in the K Mahipathi Rao Memorial Golconda Juvenile Million 1400 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Sunday.

RESULTS:

1.Ambitious Star (1), Costello (2), Silk (3), Exclusive Spark (4).

W-Rs.-41, SHP-Rs. 27, P-Rs.16, 10, 17, THP-Rs. 56, SHW-Rs.35 & 11, F-Rs. 84, Q-Rs. 33, T-Rs. 284.

2. Malibu (1), Clefairy (2), Hugh Capet (3), Ivanhoe (4).

W-Rs.-27, SHP-Rs. 33, P-Rs.13, 12, 71, THP-Rs. 251, SHW –Rs. 15 & 15, F-Rs. 65, Q-Rs. 32, T-Rs. 2,678.

Withdrawn: Raniji.

3. Wallop And Gallop (1), Advance (2), Yesterday (3), New Hustle (4).

W-Rs.-101, SHP-Rs. 34, P-Rs. 22, 13, 12, THP-Rs. 52, SHW-Rs. 42 & 18, F-Rs. 360, Q-Rs. 185, T-Rs. 878.

4. Beauty Blaze (1), Briar Ridge (2), Arabian Queen (3), N R I Millennium (4).

W-Rs.- 23, SHP-Rs. 431, P-Rs.14, 72, 12, THP-Rs. 53, SHW-Rs.16 & 216, F-Rs. 1,575, Q-Rs. 1,278, T-Rs. 2,922.

5. Artemis Ignacia (1), Ashoka (2), Crown Consort (3), The Image (4).

W-Rs.- 51, SHP-Rs. 43, P-Rs. 25, 18, THP-Rs. 52, SHW-Rs. 20 & 28, F-Rs. 302, Q-Rs. 176, T-Rs. 678.

6. By The Bay (1), Able Love (2), Drd (3), Rising Queen (4).

W-Rs.-28, SHP-Rs. 135, P-Rs.12, 39, 20, THP-Rs. 66, SHW-Rs. 19 & 50, F-Rs. 474, Q-Rs. 355, T-Rs. 4,541.

Withdrawn: Unsung Hero.

7. Pedro Planet (1), Cash Register (2), That’s My Way (3), Akash (4).

W-Rs.-49, SHP-Rs. 36, P-Rs.17, 16, 26, THP-Rs. 59, SHW-Rs.19 & 21, F-Rs. 122, Q-Rs. 53, T-Rs. 1,037.

Withdrawn: Astronaut.

Jackpot: 30% Rs. 2,341/-(Winning tickets 73).

Jackpot: 70% Rs. 36,253/-(Winning tickets 11).

First Mini Jackpot: Paid Rs. 2,345/-(Winning tickets 28).

Second Mini Jackpot: Paid Rs. 2,138/-(Winning tickets 72).

1st Treble: Paid Rs. 882/-(Winning tickets 59).

2nd Treble: Paid Rs. 886/-(Winning tickets 106).