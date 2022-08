Horse Racing: Ayr cruises to victory in PG Reddy Memorial Trophy

By Telangana Today Published: Published Date - 07:54 PM, Mon - 1 August 22

Representational Image

Hyderabad: Kuldeep Singh guided the L D’Silva-trained Ayr to victory in the PG Reddy Memorial Trophy 1400 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Monday.

RESULTS:

1. Pleroma (1), Barbet (2), Yaletown (3), Carnival Lady (4).

W-Rs.-17, SHP-Rs. 36, P-Rs.12, 14, 13, THP-Rs. 41, SHW-Rs.11 & 15, F-Rs. 45, Q-Rs. 28, T-Rs. 112.

2. Blissful (1), Strategist (2), N R I Touch (3), Four One Four (4).

W-Rs.-32, SHP-Rs. 29, P-Rs.14, 12, 19, THP-Rs. 49, SHW –Rs. 17 & 15, F-Rs. 69, Q-Rs. 35, T-Rs. 436.

Withdrawn: Drd & Hashtag.

3. Baudelaire (1), Black Onyx (2), Bellagio (3), Special And Thong (4).

W-Rs.-37, SHP-Rs. 442, P-Rs. 16, 121, 12, THP-Rs. 57, SHW-Rs. 20 & 329, F-Rs. 2,406, Q-Rs. 1,186, T-Rs. 2,348.

4. Mark My Day (1), N R I Vision (2), Top In Class (3), Miss Marvellous (4).

W-Rs.-37, SHP-Rs. 40, P-Rs.14, 11, 18, THP-Rs. 55, SHW-Rs.31 & 10, F-Rs. 120, Q-Rs. 51, T-Rs. 540.

5. Ayr (1), Full Volume (2), Super Ange (3), Kingston (4).

W-Rs.-82, SHP-Rs. 586, P-Rs.20, 122, 41, THP-Rs. 132, SHW-Rs. 30 & 174, F-Rs. 7,441, Q-Rs. 4,805, T-Rs. 34,864.

6. Classy Dame (1), Theo’s Choice (2), Explosive (3), Blazing Jupiter (4).

W-Rs.-62, SHP-Rs. 64, P-Rs.18, 22, 14, THP-Rs. 85, SHW-Rs. 51 & 34, F-Rs. 635, Q-Rs. 447, T-Rs. 1,896.

Jackpot: 30% Rs. 1,947/-(Winning tickets 108).

Jackpot: 70% Rs. 54,537/-(Winning tickets 9).

Mini Jackpot: Paid Rs. 6,003/-(Winning tickets 16).

1st Treble: Paid Rs. 442/-(Winning tickets 83).

2nd Treble: Paid Rs. 1,077/-(Winning tickets 73).