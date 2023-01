Horse Racing: Beauty Blaze wins B Vijay Reddy Memorial Cup

N Santosh Raj guided the Neelesh Rawal-trained Beauty Blaze to victory in the upper division of the B Vijay Reddy Memorial Cup 1200 metres

By Telangana Today Published Date - 06:53 PM, Thu - 12 January 23

Representational Image

Hyderabad: N Santosh Raj guided the Neelesh Rawal-trained Beauty Blaze to victory in the upper division of the B Vijay Reddy Memorial Cup 1200 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Thursday.

RESULTS:

1. Royal Pal (1), Silver Lining (2), Track Blazer (3), It’s My Life (4).

W-Rs.- 35, SHP-Rs. 36, P-Rs.16, 12, 85, THP-Rs. 116, SHW-Rs. 26 & 22, F-Rs. 165, Q-Rs. 99, T-Rs. 3,543.

2. Kenaf (1), Happy Soul (2), Rising Tycoon (3), Clare (4).

Withdrawn: Eminency.

W-Rs.- 89, SHP-Rs. 44, P-Rs. 20, 19, 10, THP-Rs. 71, SHW –Rs. 47 & 19, F-Rs. 827, Q-Rs. 343, T-Rs. 1,470.

3. Alpine Girl (1), Siri (2), Keep Faith (3), Golden Inzio (4).

W-Rs.- 195, SHP-Rs. 109, P-Rs. 29, 28, 16, THP-Rs. 46, SHW-Rs. 34 & 101, F-Rs. 2,024, Q-Rs. 1,067, T-Rs. 11,881.

4. Salisbury (1), Explosive (2), Power Ranger (3), Lady Danger (4).

W-Rs.- 16, SHP-Rs. 128 , P-Rs. 10, 21, 17, THP-Rs. 48, SHW-Rs. 11 & 36, F-Rs. 177, Q-Rs. 165, T-Rs. 1,177.

5. True Marshal (1), Bangor On Dee (2), Garnet (3), Briar Ridge (4).

W-Rs.- 12, SHP-Rs. 80, P-Rs. 10, 35, 17, THP-Rs. 36, SHW-Rs. 10 & 47, F-Rs. 99, Q-Rs. 110, T-Rs. 253.

6. Miss Marvellous (1), Despang (2), Southern Act (3), Sun Dancer (4).

W-Rs.- 27, SHP-Rs. 26, P-Rs. 14, 10, 18, THP-Rs. 55, SHW-Rs. 21 & 16, F-Rs. 68, Q-Rs. 31, T-Rs. 398.

7. Beauty Blaze (1), Maximum Glamour (2), Angel Tesoro (3), The Thunder (4).

W-Rs.- 17, SHP-Rs. 45, P-Rs. 11, 17, 45, THP-Rs. 110, SHW-Rs. 15 & 23, F-Rs. 68, Q-Rs. 56, T-Rs. 1,135.

8. Royal Star (1), Fatuma (2), Unmatched (3), Big Boy (4).

W-Rs.-93, SHP-Rs. 158, P-Rs. 30, 48, 21, THP-Rs. 66, SHW-Rs. 53 & 102, F-Rs. 2,199, Q-Rs. 767, T-Rs. 7,956.

Jackpot: 70% Rs. 1,705/-(Winning tickets 237).

Jackpot: 30% Rs. 71/-(Winning tickets 2419).

1st Mini Jackpot: Paid Rs. 27,697/-(Winning tickets 2).

2nd Mini Jackpot: Paid Rs. 918/-(Winning tickets 78).

First Treble: Paid Rs. 8,128/-(Winning tickets 6).

Second Treble: Paid Rs. 840/-(Winning tickets 39).

Third Treble: Paid Rs. 565/- (Winning tickets 93).