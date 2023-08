Maaya enters semifinals of ITF World Juniors U-18 Tennis Tournament

Maaya Rajeshwaran Revathi recorded 6-2,2-6,7-6(3) victory over Janvi in the quarterfinal tie

By Telangana Today Published Date - 07:09 PM, Thu - 31 August 23

Maaya Rajeshwaran Revathi recorded 6-2,2-6,7-6(3) victory over Janvi in the quarterfinal tie

Hyderabad: Maaya Rajeshwaran Revathi, who is seeded ninth, stunned third seed Sai Janvi to book a place in the semifinals of the of the Raja Narasimha Rao Memorial ITF World Juniors Tour (J60) under-18 Tennis Tournament at Lake View Tennis Academy, Aziz Nagar, Hyderabad on Thursday.

She recorded 6-2,2-6,7-6(3) victory over Janvi in the quarterfinal tie. In the other clashes, the seventh seed doubles duo of Ishimaheshwari and Saumya Ronde defeated second seed pair of Durganshi Kumar and Amodini Naik. The seventh seed pair rallied from a set down to beat Durganshi and Amodini 4-6,7-5,10-6 in the Quarterfinal game.

Results: U-18: Quarter-finals: Singles: Boys:

Debasis Sahoo (1) bt Vraj Gohil (5) 6-4,7-6(5); Venkat Rishi Batlanki (USA)(7) bt Vennapusa Dhiraj Reddy (13) 6-1,6-3; Chandan Shivaraj bt Skandha Prasanna Rao (15) 6-0,5-3 (concede); Sehaj Singh Pawar (2) bt Arnav Paparkar 6-0,6-3; Girls: Maaya Rajeshwaran Revathi (9) bt Sai Janvi (3) 6-2,2-6,7-6(3); Sreenidhi Balaji (10) bt Aakruti Sonkusare Narayan 6-1,6-3; Saumya Ronde bt Aarushi Mahendra Raval 7-5,6-2; Prisha Nikhil Shinde (5) bt Laxmisri Dandu (15) 6-4,6-3;

Doubles: Boys: Samarth Sahita, Debasis Sahoo (1) bt Aradhya Kshitij, Victor Moharam (ESP) (8) 6-4,6-4; Vraj Gohil, Smit Nileshbhai Patel (4) bt Shanker Heisnam, Ashwahit Senjam 7-6(5), 6-2; Venkat Rishi Batlanki, Gandharv Gourav Kothapalli (3) bt Vansh Nandal, Rian Sharma 7-6(5), 6-0; Sehaj Singh Pawar, Pratyaksh (2) bt Prabir Chavda, Yashwanth Gundlapalle 6-3,6-4;

Girls: Rishitha ReddyBasireddy, Maaya Rajeshwaran Revathi (1) bt Shanvitha ReddyNukala, Aradhyaa Verma 6-2,6-4; Nainika Narender ReddyBendram, Kkaira Sidharth Chetnani (4) bt Harshini NNagaraj, Sree Syleswari Velmanikandan(6) 6-4,6-3; Sreenidhi Balaji, Laxmisiri Dandu(5) bt Siya Mahajan(USA), PriyankaRana(3) 6-2,6-3; Ishimaheshwari, Saumya Ronde(7) bt Durganshi Kumar, Amodini Naik (2) 4-6,7-5,10-6.

Also Read Zulfikaruddin Xl clinches U-14 football tournament