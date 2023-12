| Rrs Nithya Rules The Waters With Five Gold Medals

RR’s Nithya rules the waters with five gold medals

Nithya sealed top spot in the girls category of the 400m and 800m freestyle, 100m and 200m back and 400m individual medley events.

By Telangana Today Published Date - 08:55 PM, Wed - 6 December 23

Hyderabad: Ranga Reddy swimmer Sri Nithya Sagi emerged as a standout performer with five gold medals in the ongoing 8th Junior and Sub-Junior Inter-District Championship held at GHMC Pool Secunderabad on Wednesday.

Results: Girls 400m Freestyle: 1. Hema Varshini Jambuluri (RR) (5:30:04s), 2. Sudhiksha Krishna (RR) (5:39:80s), 3. Dhriti Koujalgi (Hyd) (5:55:49s); Girls 800m Freestyle: 1. Hema Varshini Jambuluri (RR) (11:49:08s), 2. Dhriti Koujalgi (Hyd) (12:15:25s), 3. Thandra Kruthika (Hyd) (13:01:08s); Girls 1500m Freestyle: 1. Hema Varshini Jambuluri (RR) (22:45:88s), 2. Thandra Kruthika (Hyd) (24:26:52s), 3. Nipunitha Pabba (Hyd) (29:12:30s); Girls 200m Breast: 1. Jigna Chowdary Yaganti (Hyd) (4:10:92s), 2. T Haindhavi sree (NZM) (4:55:99s),3. Ch Keerthana (NZM) (5:35:13s); Boys 50m Freestyle: 1. Abhay Lakkoju (RR) (00:27:80s), 2. Ishan Das (Hyd) (00:28:00s), 3. D Anshuman Reddy (WRG) (00:29:60s); Boys 200m Freestyle: 1. Abhay Lakkoju (RR) (2:16:22s), 2. TS Tejas Kumar (RR) (2:19:56s), 3. Ishan Das (Hyd) (2:19:95s); Boys 400m Freestyle: 1. Gowtham Chirumamilla (RR) (5:04:14s), 2. Bhattiprolu Prabhat Muthuswamy (RR) (5:09:26s), 3. Neeraj Nair (Hyd) (5:09:50s); Girls: 1. Sri Nithya Sagi (RR) (5:00:22s), 2. Devapalli Ritu Snehal (Hyd) (5:23:81s), 3. Preethika Manduri (Hyd) (5:31:03s); Girls 800m Freestyle: 1. Sri Nithya Sagi (RR) (10:12:89s), 2. Devapalli Ritu Snehal (Hyd) (11:00:23s), 3. Merupula Likhitha Goud (Hyd) (11:23:04s); Boys 50m Back: 1. Abhay Lakkoju (RR) (00:30:94s), 2. Samineni Teja Ram (Hyd) (00:33:52s), 3. SachinSatvik S S (RR) (00:34:99s); Girls 100m Back: 1. Sri Nithya Sagi (RR) (1:11:86s), 2. Aditi Nadella (Hyd) (1:16:2s), 3. Sai Akshara Avadootha (Hyd) (1:18:98s); Girls 100m Back: 1. Hema Varshini Jambuluri (RR) (1:20:10s), 2. Srijani Garapati (Hyd) (1:22:21s), 3. Gagana Sri Rayidi (Hyd) (1:22:88s); Girls 200m Back: 1. Sri Nithya Sagi (RR) (2:49:30s), 2. Sai Akshara Avadootha (Hyd) (2:52:87s), 3. Ishi Agarwal (RR) (2:57:24s); Boys 50m Butterfly: 1. Abhay Lakkoju (RR) (00:28:40s), 2. TS Tejas Kumar (RR) (00:29:01s, 3. Vatsal Palivela (Hyd) (00:32:63s); Boys 100m Butterfly: 1. Abhay Lakkoju (RR) (1:02:50s), 2. TS Tejas Kumar (RR) (1:04:94s), 3. Siddharth Kalia (Hyd) (1:12:25s); Girls 400m IM: 1. Sri Nithya Sagi (RR) (6:03:36s), 2. Merupula Likhitha Goud (Hyd) (6:07:62s), 3. Sai Akshara Avadootha (Hyd) (6:38:37s).