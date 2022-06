| Saravana Makes It To Quarters Of Yonex Sunrise U 13 Badminton Tournament

By Telangana Today Published: Published Date - 06:21 PM, Thu - 23 June 22

Telanganas Vajra Chowdary Aluru and Akhilesh Goud Somagani in action during their match.

Hyderabad: Girivasan Saravana Kumar of Telangana defeated Nikhil Jaikumar of Tamil Nadu 21-13, 21-17 in the pre-quarterfinals of the Yonex-Sunrise All India Sub-Junior U-13 Ranking Badminton Tournament at the Chetan Anand Badminton Academy, Ameenpur, Hyderabad on Thursday.

Meanwhile in the doubles match, Telangana’s Vajra Chowdary Aluru and Akhilesh Goud Somagani downed Krishav Puppala and Abhiram Tripuraneni 21-15, 21-9 to enter into the pre-quarterfinals.

Results (Pre-quarterfinals): U-13: Boys: Girivasan Saravana Kumar (TS) bt Shaurya Singh Rana (UTR) 21-13, 21-17, Akhil Reddy Boba (AP) bt Edward Adrien (KTK) 21-11, 21-12, Bornil Akash Changmai (ASM) bt Nishanth Bhukya (TS) 21-19, 21-14, Yash Gaurav Sinha (MAH) bt Medhansh Sharma MP 21-16, 21-11, Riyan Malhan (DLI) bt Swayamdyuti Ghosh (WB) 21-12, 21-10, Zionzuriel Rodricks (GUJ) bt Swarnim Rana (UTR) 21-14, 21-15, Vedansh Negi (UTR) bt Yogeshwaran S (TN) 21-16, 18-21, 21-19, Neeraj Nair P S (TN) bt Rudransh Joshi (UTR) 21-6, 21-6; Girls: Rishika Nandi (DLI) bt Thanmai Damam (AP) 21-7, 21-11, Divyanshi Gautam (UP) bt Pranjal Prashant Shinde (MAH) 21-11, 21-17, Somyaa Bhatnagar (RAJ) bt Hamsini Chadaram (TS) 21-7, 21-15, Shantipria Hazarika (ASM) bt Avni Reddy Hanumaiah Gari (TS) 21-12, 21-14, Laksha N D (TN) bt Darshita Rajguru (MAH) 21-9, 21-15, Alisha Bhandari (UTR) bt Lakshita Sati (DLI) 21-9, 21-10, Hithaishree L Rajaiah (KTK) bt Bhavishya Changmai (ASM) 21-12, 21-12, Tanvi Patri (ORI) bt Selvasamruddhi Selvaprabhu (KTK) 21-9, 21-10; Doubles (Round-32): Boys: Vajra Chowdary Aluru/Akhilesh Goud Somagani (TS) bt Krishav Puppala/Abhiram Tripuraneni (TS) 21-15, 21-9, Vedansh Negi/Swarnim Rana (UTR) bt Sai Siddharth S/Sukant S (TN) 21-16, 21-18, Bornil Akash Changmai/Sumit Sinha (ASM) bt Aaryan Bhatt/Krish Suven Tyagi (UP) 21-11, 21-18, Mohit Dharsan Mahesh Kumar/Yogeshwaran S (TN) bt Devansh Chowdhury/Eswar Sai Katam (KTK) 21-7, 21-17, Hridya Raj Chauhan/Parth Khandelwal (DLI) bt Venkatesh Yagnadath Dhonti/Jashwanth Mahamkali (AP) 21-9, 21-14, Mohamed Sharif Mohamed Jassim/Hemand S (TN) bt Sai Hrishiketh Bhatraju (AP)/Durga Uday Eswar Kaligiri (TS) 21-15, 21-15; (Pre-quarters): Bornil Akash Changmai/Sumit Sinha (ASM) bt Suprith Roshan Paul Johnson/Rithivik V (TN) 21-7, 21-11, Adam Jeslin/Muhammed Nazmi (KER) bt Mohamed Sharif Mohamed Jassim/Hemand S (TN) 22-24, 21-6, 21-10, Vihaan C/Pushkar Sai (KTK) bt Shahid Ibtahim Peer Ahamed Buhari/Nishanth Srirangam (TN) 21-8, 21-14; Girls: (Round-32): Vijaya Lakshmi Boddu (AP)/Varshinie Reddy Kanmantha Reddy (TS) bt Jaya Saptha Sri M (TN)/Aadhira Rao Pasula (AP) 21-17, 21-18, Fizza Akbani/Darshita Rajguru (MAH) bt Dhriti Sahasra Banda/Saanvi Kuppireddy (TS) 21-13, 21-10, Sneha Kumar/Rishika Nandi (DLI) bt Venkatesh Yagna Sree Dhonti/Laasyasree Pesala (AP) 21-9, 21-6, Jasmeen Malla/Vedika Pacha (AP) bt Luckshita Bhardwaj/Mokshita Bhardwaj RAJ w/o, Ramakrishnan Mridine/Prahathi V (TN) bt Sridhanya Datla bt Srideetya Seran Gurazada (TS) 21-16, 21-11, Shaina Manimuthu/Hithaishree L Rajaiah (KTK) bt Gauri Kalla/Joel Rana (HAR) 21-8, 21-11, Shantipria Hazarika (ASM)/Aikya Shetty (KTK) bt Anushka Shree Rangaraj/Dhanya S J (TN) 21-12, 21-16, Siona Gala/Anusha Pandey (GUJ) bt Sri Sloka Katam Reddy (AP)/Chetana Santhosh (KTK) 21-12, 21-14, Pranjal Prashant Shinde/Gatha Suryawanshi (MAH) bt Alisha Bhandari/Rida Tanweer (UTR) 21-13, 21-17, Laksha N D/Diksha S R (TN) bt Tanushree Honawad/Disha Ravi Bhatt (KTK) 21-10, 21-10, Dheeshitha Singha Gopinath Singh/Mohitha Polavaram I (TN) bt Aryama Chakraborty/Moitreyee Jana (WB) 21-10, 21-6, Aaradhya Reddy Hanumaiah Gari/Avni Reddy Hanumaiah Gari (TS) bt Lakshita Sati/Shreya Tripathi (DLI) 21-19, 21-8.