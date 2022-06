Saravana sails into fourth round of Yonex-Sunrise U-13 Badminton Tournament

Published Date - 10:06 PM, Tue - 21 June 22

Players in action during the All India Sub-Junior U-13 Ranking Badminton Tournament.

Hyderabad: Girivasan Saravana Kumar of Telangana defeated Armaan Khan of Karnataka 21-7, 21-5 in the third round of the Yonex-Sunrise All India Sub-Junior U-13 Ranking Badminton Tournament held at the Chetan Anand Badminton Academy, Ameenpur, Hyderabad on Tuesday.

Results (Round-3): Boys: Girivasan Saravana Kumar (TS) bt Armaan Khan (KTK) 21-7, 21-5, Sai Hrishiketh Bhatraju (AP) bt Megha Varshith Vemana (TS) 21-9, 21-15, Hridya Raj Chauhan (DLI) bt Ayaan Ullah Siddiqui Mohammed (TS) 21-11, 21-8, Rohan Pabbisetty (TS) bt Satvik Agrawal (RAJ) 21-9, 14-21, 25-23, Shashank Vanamala (TS) bt Sai Roshith Palepu (AP) 21-6, 21-9, Nikhil Jaikumar (TN) bt Tanmainihal Uttam (TS) 21-12, 21-12, Medhansh Sharma (MP) bt Abhiram Tripuraneni (TS) 21-11, 21-13, Shaurya Singh Rana (UTR) bt Karthikeya Narasimha Pantula (TS) 21-7, 21-10, Srikar Revanur (TS) bt Dhashvanth S (TN) 21-18, 10-21, 22-20, Rudransh Joshi (UTR) bt Aarit Jain (TS) 21-13, 21-11, Suhaas K R (TN) bt Sri Harsha Marka (TS) 21-15, 19-21, 24-22, Pranav Amudala (AP) bt Ashmit Reddy Gavva (TS) 21-14, 21-18, Vajra Chowdary Aluru (TS) bt Chanakya Reddy Rappala (KTK) 21-7, 21-5, Nishanth Bhukya (TS) bt Jaivardhan Hooda (HAR) 21-8, 21-8, Swarnim Rana (UTR) bt Vikram Adithya Mannava (TS) 21-9, 21-10; Doubles (Round-2) Boys: Riyan Malhan/Arnav Sharma (DLI) bt Siddhartha Sai Obulesu (TS)/Bhuvanesh Yadlapalli (AP) 21-8, 21-18, Sai Siddharth S/Sukant S (TN) bt Ayaan Ullah Siddiqui Mohammed/Chinmay Wankhede (TS) 21-10, 21-12, Venkatesh Yagnadath Dhonti/Jashwanth Mahamkali (AP) bt Vidith Reddy Chaoutakuri/Vihaan Reddy Lekkala (TS) 21-10, 21-12, Dharun Karthik K/Mukesh Nath S (TN) bt Aarit Jain/Kashyap Surya Sripada (TS) 21-11, 21-17; Girls: Dhriti Sahasra Banda/Saanvi Kuppireddy (TS) bt Deborah Rachel John/Sahana Sriram (KTK) 21-11, 16-21, 21-12, Vijaya Lakshmi Boddu (AP)/Varshinie Reddy Kanmantha Reddy (TS) bt Tanishka Ganji/Harshitha Prudhivi (TS) 21-4, 21-5, Aaradhya Reddy Hanumaiah Gari/Avni Reddy Hanumaiah Gari (TS) bt Nitya Jadon/Avani Yadav (MP) 21-11, 21-11, Sneha Kumar/Rishika Nandi (DLI) bt Bala Manvitha Reddy Allam/Vainavi Thaduri (TS) 21-8, 21-13, Sri Sloka Katam Reddy (AP)/Chetana Santhosh (KTK) bt Advit A Enjam/Nuthana Enjam (TS) 21-2, 21-12, Anushka Shree Rangaraj/Dhanya S J (TN) bt Lakshmi Sai Aaradhya Rachapudi (AP)/Shruti Yetchina (TS) 21-16, 18-21, 21-12, Shaina Manimuthu/Hithaishree L Rajaiah (KTK) bt Sri Varnika Neerukonda/Avani Pawar (TS) 21-9, 21-1, Pranjal Prashant Shinde/Gatha Suryawanshi MAH bt Priyamvada Rao Papannagari (TS)/Navika Somani (MAH) 21-8, 21-13.