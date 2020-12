Table Tennis Championship: Ishanth posts three wins

By | Sports Bureau | Published: 7:16 pm

Hyderabad: I Ishanth of Anandnagar won all his three matches in sub-junior boys league Group I matches in the seventh Telangana State Stag District & State Table Tennis Championship at St.Paul’s High School, Hyderguda, on Saturday.

Results

Boys: Group I: I Ishanth (AWA) bt M Karthik Teja 3-1, Ishanth bt Rishab Singh (VPG) 3-1, Ishant bt Rajat Kakani (Prott) 3-0; Rishab Singh (VPG) bt Rajat Kakani (Prott) 3-1; Rishab Singh (VPG) bt M Karthik Teja 3-1.

Group II: Jatin Dev (HPSH) bt Sonam Karwal (AWA) 3-0, Jatin Dev bt Akshay Kajandar (AWA) 3-0, Jatin Dev bt Srihan (AWA) 3-0; Akshay Kajandar bt Srihan 3-1; Kajandar bt Sonam Karwal (AWA) 3-0.

Group III: Dhruv Sagar (GSM) bt Shourya Raj Saxena (AVSC) 3-1, Sagar bt Sai Harsha (SPHS) 3-0, Sagar bt Arush Reddy 3-0; Saxena bt Arush Reddy 3-0, Saxena bt Sai Harsha (SPHS) 3-2.

Group IV: Vivek Sai (HVS) bt Paarth Pugallia (Prott) 3-0, Sai bt Chirantan (Prott) 3-0, Sai bt Pratham Dev (SPHS) 3-0; Dev (SPHS) bt Chirantan 3-1; Dev bt Paarth Pugallia 3-0.

Girls: Group I: Palak G (GSM) bt Chilkapati Anandi 3-0, Palak bt M Ashlesha Singh (AWA) 3-2, Palak bt Pragyansha Parta (VPG) 3-1; Pragyansha Parta (VPG) bt M Ashlesha 3-0, Pragyansha Parta (VPG) dt Chilkapati Anandi 3-0.

Group II: Ananya Donekal (GSM) bt Shriya (AWA) 3-0, Ananya D bt Sharanya T (HPS) 3-0, P. Jalani (VPG) bt Sharanya T 3-0, P. Jalani bt Ananya 3-1.

Group III: Mercy P (HVS) bt Aniyah Anand (Prott) 3-0, Mercy P (HVS) bt Shresta Reddy K (GSM) 3-0, Mercy P bt J Gouri (MLR) 3-1, J Gouri bt Shresta Reddy K 3-1, Gouri bt Aniyah Anand 3-0.

Group IV: 1. A Satya (GSM) bt Vatsala T (HPS) 3-0, A Satya bt Kavya (AWA) 3-1, Satya bt H.S Nikhita (VPG) 3-2, S Nikhita bt Kavya 3-0, Nikhita bt Vatsala T 3-0.

