Akshat enters second round at Kotak India Junior International Series

By Telangana Today Published: Published Date - 06:55 PM, Tue - 23 August 22

Hyderabad: Akshat Reddy Gavva defeated Kumar Mohith 22-20, 21-15 in the first round of the Kotak India Junior International Series held at the Pullela Gopichand Badminton Academy, Hyderabad on Tuesday.

Results (Round one):

Singles:

Men: Akshat Reddy Gavva bt Kumar Mohith 22-20, 21-15, Ansh Negi bt Ayush Kamal 21-5, 21-7, Aryan Tushir bt Shahid Ibrahim Peer Ahamed Buhari 21-12, 21-18, Sravanth Sai Suri bt Shourya Katoch 22-20, 21-10, Aryan Sharma bt Tarun Gopalakrishnan Swaminathan 21-14, 21-15, Devang Tomar bt Rounak Negi 12-21, 21-19, 21-8, Rounak Chouhan bt Srijan Dhamodharan 21-15, 21-14, Jomi Singam bt Kabir Verma 21-17, 21-7, Sairaman Aranagi bt Ishant Sehrawat 20-22, 21-13, 21-13, Manish Phogat bt Ankit Malik 21-11, 21-11, Aayush Kapoor bt Mohit Sehrawat 21-9, 21-14, Harshit Dahiya bt Dheemanth Ramavath 22-20, 13-21, 24-22, Neer Nehwal bt Bharadwaj Balasubramanian 21-14, 21-18, Krish Desai bt Adith KP 21-11, 21-15, Navneeth Mankenapalli bt Jatin Sharma 21-9, 21-6, Abhishek Kurudimatt Kotresh bt Aryan Shriwal 21-13, 21-10, Tanishq Parashar bt Abhinay Sai Ram Ganta 21-11, 21-10, Ishaan Sihag bt Dishant Saroha 19-21, 21-18, 21-10, Akash Singh bt Deepanshu Vats 21-14, 21-15, AR Rohan Kumar Anandas Raj Kumar bt Lakshay Malik 21-19, 21-16, Hmar Lalthazuala bt Mayukh Deshalli Bhuvaneswara 21-8, 21-8, Venkata Sai Himadeep Amanchi bt Dhyan Santosh 21-18, 21-14, Numair Shaik bt Shaurin Abbasi 21-11, 21-15, Jay Sameer Reddy Kandrapu bt Harshan Vamsi KMV 21-14, 21-10 ;

Women: Sheena Narwal bt Poddar Ishika 21-2, 21-6, Solanki Swati bt Bhumika Verma 21-18, 21-17, Sanjana Ganugu bt Aadhya Jain 21-12, 20-22, 21-18, Deepshika Neredimelli bt Naina Chauhan 21-11, 21-8, Andrea Sarah Kurien bt Sana Verma 21-13, 21-12, Muskaan Khan bt Tanishka Arora 21-8, 21-10, Vanshika Thakur bt Nimar Kaur Virk 21-17, 27-25, Reshika Uthayasooriyan bt Chanchal Yadav 21-16, 21-6, Sheena Narwal bt Poddar Ishika 21-2, 21-6, Sakshi Kurbkhelgi bt Ashlesha Sharma 21-6, 21-8, Abigail Lalthazuali Ralte bt Urdhvina Khadse 21-15, 21-11, Bavadarani Agadeesan bt Sphoorthy Ramagouni 21-9, 21-14.