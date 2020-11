BJP releases fourth list of 56 candidates for GHMC elections

By | Published: 9:23 am

Hyderabad: The BJP has released its fourth list of 56 candidates for the GHMC elections on Friday. The Division wise list is as follows.

Sl.NO. Division Name

1 1 KAPRA SC(GENERAL) Vinod SC-Madiga

2 2 DR.A.S RAO NAGAR WOMEN(GENERAL) M. Chandrika

3 3 CHERLAPLLY BC(GENERAL) Surender Goud

4 4 MEERPET HB COLONY SC(GENERAL) Bangi Jayalaxmi

5 5 MALLAPUR UN RESERVED Mallikarjun Goud

6 6 NACHARAM WOMEN(GENERAL) Anitha Padmareddy Reddy

7 7 CHILKA NAGAR WOMEN(GENERAL) Shailaja Srikanth

8 8 HABSIGUDA WOMEN(GENERAL) ChetanaHarish

9 9 RAMANTHAPUR BC(WOMEN) Bandari Sreevani

10 10 UPPAL WOMEN(GENERAL) Dr. Shilpareddy

11 15 VANASTHALI PURAM UN RESERVED Venkatesshwar Reddy

12 16 HASTHINAPURAM ST(WOMEN) Sujatha

13 25 MOOSARAMBAGH WOMEN(GENERAL) Bhagyalaxmi Bakka

14 26 OLD MALAKPET BC(WOMEN) Kanakaboina Renuka Mudiraj

15 29 CHAWNI BC(GENERAL) Erukala Abhishek Goud

16 34 TALABCHACHALAM BC(WOMEN) Kothapally Renuka

17 35 GOWLIPURA BC(WOMEN) Ale Bhagyalaxmi Padmashali

18 39 SANTHOSH NAGAR BC(GENERAL) Yeshwanth Jaiswal

19 42 BARKAS BC(WOMEN) Y. Vijayalaxmi

20 46 FALUKNUMA ST(General) Gagu l oth Mahender

21 47 NAWAB SAHAB KUNTA BC(WOMEN) Prajwala Goud

22 54 JAHANUMA BC(GENERAL) A. Srihari

23 56 KISHAN BAGH BC(GENERAL) Bandari Naveen kumar

24 60 RAJENDRA NAGAR SC(WOMEN) Archana

25 61 ATTAPUR BC(WOMEN) Sangeetha

26 99 VENGAL RAO NAGAR UN RESERVED Kilari Manohar

27 101 ERRAGADDA BC(WOMEN) Prasanna

28 111 BHARATI NAGAR WOMEN(GENERAL) Godavari Anjireddy

29 112 RAMCHANDRAPURAM BC(GENERAL) G. Sathyanarayana

30 113 PATANCHERU BC(GENERAL) Ashish Goud

31 114 KPHB COLONY UN RESERVED Preetham Reddy

32 115 BALAJI NAGAR WOMEN(GENERAL) Aritakula Charumathi

33 116 ALLAPUR WOMEN(GENERAL) Puligolla Laxmi Yadav

34 117 MOOSAPET UN RESERVED K. Mahender Kammari

35 118 FATHE NAGAR UN RESERVED Krishna Goud

36 119 OLD BOWENPALLY UN RESERVED Tirupath I

37 120 BAL NAGAR UN RESERVED Narsi Reddy

38 121 KUKATPALLY UN RESERVED Nayini Pavan

39 125 GAJULARAMARAM BC(GENERAL) Sridhar Verma

40 126 JAGADHGIRI GUTTA BC(GENERAL) Sri Mahesh Yadav

41 127 RANGA REDDY NAGAR BC(GENERAL) Nandanam Divakar

42 128 CHINTAL BC(WOMEN) Pathi Shruthi

43 129 SURARAM UN RESERVED Bakka Shankar Reddy

44 130 SUBASH NAGAR WOMEN(GENERAL) Malathi Reddy Reddy

45 131 QUTBULLAHPUR WOMEN(GENERAL) Ukkanti Swathi

46 132 JEEDIMETLA WOMEN(GENERAL) Tara Chandrareddy

47 133 MACHABOLLARAM SC(GENERAL) Sarve Naresh

48 134 ALWAL WOMEN(GENERAL) K. Veena Goud Goud

49 135 VENKATAPURAM SC(GENERAL) G. Shiva Abhishek

50 136 NEREDMET WOMEN(GENERAL) Prasanna (Advocate)

51 137 VINAYAK NAGAR WOMEN(GENERAL) C. Rajyalaxmi

52 138 MOULA ALI WOMEN(GENERAL) Sunitha Shekar Yadav

53 139 EAST ANAND BAGH UN RESERVED Bakka Nagaraj

54 140 MALKAJGIRI UN RESERVED V. Shravan

55 141 GOWTHAM NAGAR WOMEN(GENERAL) Santoshi Srinivas Mudiraj

56 147 BANSILAL PET SC(WOMEN) Spandana

