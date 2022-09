| Diya Showrya Make It To Semis Of Asian Junior U 14 Tennis Tournament

By Telangana Today Published: Published Date - 08:44 PM, Wed - 21 September 22

Hyderabad: Diya Ramesh and Showrya Samala recorded upset victories in the girls and boys quarterfinals of the Asian Junior U-14 Grade – A for Boys and Girls Tennis Tournament held at the Secunderabad Club on Wednesday.

Diya thrashed top seed Korea’s Gyuri Park 6-0, 6-2 while Showrya defeated sixth seed Navin Sundaram Rajasundaram 6-2, 6-2 to make it to semifinals.

Results:

Quarterfinals: Boys: Hruthik Katakam bt Rudra Batham (7) 6-2, 6-2; Arnav Paparkar (4) bt Tavish Pahwa (8) 6-3, 3-0 (Conc.); Showrya Samala bt Navin Sundaram Rajasundaram (6) 6-2, 6-2; Shivtej Shirfule bt Vivaan Bidasari 7-6, 6-4; Girls: Diya Ramesh bt Gyuri Park (KOR) (1) 6-0, 6-2; Haritha Shree Venkatesh bt Aleena Farid (3) 6-3, 6-1; Aradhyaa Verma (7) bt Saanvi Reddy Erva 6-3, 6-2; Maaya Rajeshwaran Revathi (2) bt Sri Laksmi Reddy Purnami 6-1, 6-2;

Doubles (First Round): Boys: Navin SundaramRajasundaram/Levin Safoor Mydeen (1) bt Pranav Chirumamilla/Vedant Gundu 7-5, 7-6 (6); Arnav Paparkar/Showrya Samala bt Parjanya Adury/Pranava Karthik Sreedhara 6-1, 6-2; Rudra Batham/Shivtej Shirfule (4) bt Aditya Bikram Acharya/Om Patel 7-5, 6-3, Diganth M/Ayush Poojary bt Vivaan Bidasaria/Daksh Deepak Patil 6-2, 2-6, 10-8; Amogh Damle USA/Kanishk Khathuria bt Siddharth Jeebu/Prajwal Reddy Patolla 6-1, 6-2; Aarav Chawla/Ojas Mehlawat Ojas bt Manan Ashok Agarwal/Vanij Aryan Pothunoori 6-1, 6-1; Praneeth Reddy Chittepu Doragari /Anurag Shourya Kallambella bt Prakash Sarran/Ranvir Singh 6-3, 6-4; Tavish Pahwa/Om Verma (2) bt Hruthik Katakam/Eshan Khadeer 6-2, 6-7 (5), 10-5; Girls: Gyuri Park (KOR)/Sun Jueng Park (KOR) (1) bt Lakshana Neela/Saanvi Reddy Vundyala 6-4, 6-0; Snigdha Ruhil/Trisha Thakkar bt Saanvi Reddy Erva/Riddhi She 3-6, 7-5, 14-12; Diya Ramesh/Haritha Shree Venkatesh bt Vennela Reddy Gaarugupati/Maaya Rajeshwaran Revathi (4) 6-4, 6-1; Neelakshi Lather/Hirva Bhavesh Rangani bt Snigdha Kanta/Sharvya Soundarya Numburi (Retd); Diya Chaudary/Shaivi Dalal bt Diya Mattipati/Joshitha Santhanakrishnan 6-7 (4), 6-2, 10-1; Nandini Kansal/Sri Laksmi Reddy Purnani (3) bt Yashitha Ereti/Srinithi Sai Patoju 6-0, 6-1; Sree Lekha Chiruvolu /Niesha Enja bt Shrawasti Kundilya/Vaishnavi Singh 6-0, 6-0; Aleena Farid/Aradhyaa Verma (2) bt Anvi Punaganti/Kashvi Sunil 6-4, 7-5.