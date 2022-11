Horse Racing: Mark My Day wins Sri Shamlal Gupta Memorial Cup

(Representational Image) K Satheesh-trained Mark My Day was ably guided by Jodha R S to win the upper division of the Sri Shamlal Gupta Memorial Cup 1400 metres

Hyderabad: K Satheesh-trained Mark My Day was ably guided by Jodha R S to win the upper division of the Sri Shamlal Gupta Memorial Cup 1400 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Monday.

RESULTS:

1. La Mirage (1), Ivanhoe (2), Clefairy (3), N R I Fantasy (4).

W-Rs.- 12, SHP-Rs. 59, P-Rs.11, 18, 14, THP-Rs. 46, SHW-Rs.11 & 21, F-Rs. 55, Q-Rs. 59, T-Rs. 140.

2. Proud Mary (1), Bleue Dali (2), Truth (3), Voyager (4).

Withdrawn: Santa Barbara.

W-Rs.- 15, SHP-Rs. 23, P-Rs. 10, 10, 19, THP-Rs. 51, SHW –Rs. 13 & 17, F-Rs. 32, Q-Rs. 22, T-Rs. 233.

3. Akash (1), China Town (2), Silver Lining (3), AR Superior (4).

W-Rs.- 52, SHP-Rs. 54, P-Rs. 14, 17, 16, THP-Rs. 54, SHW-Rs. 34 & 34, F=Rs. 291, Q-Rs. 144, T-Rs. 1,360.

4. Shazam (1), Drd (2), Royal Grace (3), Mirana (4).

W-Rs.- 42, SHP-Rs. 157 , P-Rs. 15, 54, 14, THP-Rs. 78, SHW-Rs. 29 & 98, F-Rs. 749, Q-Rs. 456, T-Rs.1,926.

5. Mysterious Angel (1), Campania (2), Akido (3), Pleroma (4).

W-Rs.- 29, SHP-Rs. 56, P-Rs. 10, 26, 36, THP-Rs. 131, SHW-Rs. 24 & 29, F-Rs. 221, Q-Rs. 192, T-Rs. 2,036.

6. The Thunder (1), Temptations (2), Bellagio (3), Blast In Class (4).

W-Rs.- 40, SHP-Rs. 39, P-Rs.17, 12, 21, THP-Rs. 60, SHW-Rs. 19 & 11, F-Rs. 97, Q-Rs. 35, T-Rs. 372.

7. Only My Way (1), Crimson Rose (2), Angel Tesoro (3), Fatuma (4).

Withdrawn: Mr. Perfect.

W-Rs.- 27, SHP-Rs. 35, P-Rs.13, 10, 15, THP-Rs. 51, SHW-Rs. 18 & 11, F-Rs. 55, Q-Rs. 19, T-Rs. 213.

8. Mark My Day (1), Makhtoob (2), Sun Dancer (3), Chuckit (4).

W-Rs.- 28, SHP-Rs. 59, P-Rs.12, 14, 17, THP-Rs. 48, SHW-Rs. 17 & 20, F-Rs. 92, Q-Rs. 74, T-Rs. 292.

9. Miss Solitaire (1), Avancia (2), Acrobat (3), Pinatubo (4).

W-Rs.- 19, SHP-Rs. 45, P-Rs.12, 13, 18, THP-Rs. 42, SHW-Rs. 15 & 19, F-Rs. 38, Q-Rs. 26, T-Rs. 82.

1st Jackpot: 70% Rs. 2,242/-(Winning tickets 60).

1st Jackpot: 30% Rs. 224/-(Winning tickets 257).

2nd Jackpot: 70% Rs. 3,719/-(Winning tickets 123).

2nd Jackpot: 30% Rs. 827/-(Winning tickets 237).

1st Mini Jackpot: Paid Rs. 1,419/-(Winning tickets 27).

2nd Mini Jackpot: Paid Rs. 2,244/-(Winning tickets 40).

First Treble: Paid Rs. 195/-(Winning tickets 162).

Second Treble: Paid Rs. 662/-(Winning tickets 73).

Third Treble : Paid Rs. 473/- (Winning tickets 161).