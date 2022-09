Racing: True Icon wins Major Mir Mujtaba Hussain Memorial Cup

Published Date - 06:36 PM, Mon - 19 September 22

(Representational Image) Gaurav Singh guided the N Ravinder Singh-trained True Icon to victory in the Major Mir Mujtaba Hussain Memorial Cup 1800 metres

Hyderabad: Gaurav Singh guided the N Ravinder Singh-trained True Icon to victory in the Major Mir Mujtaba Hussain Memorial Cup 1800 metres, the feature event of the races at the Malakpet Racecourse, here on Monday.

RESULTS:

1. Rovaniemi (1), Avancia (2), Lights On (3), Clefairy (4).

Withdrawn: Ivanhoe.

W-Rs.- 46, SHP-Rs. 33, P-Rs.14, 12, 77, THP-Rs. 204, SHW-Rs.25 & 17, F-Rs. 183, Q-Rs. 69, T-Rs. 2,982.

2. Sweet Dancer (1), Wind Sprite (2), Humanitarian (3), Yaletown (4).

W-Rs.- 172, SHP-Rs. 38, P-Rs.38, 15, 14, THP-Rs. 63, SHW –Rs. 82 & 24, F-Rs. 847, Q-Rs. 256, T-Rs. 1,957.

3. Royal Grace (1), Mark My Day (2), Mirana (3), Sun Dancer (4).

Withdrawn: Castlerock.

W-Rs.- 35, SHP-Rs. 42, P-Rs. 16, 15, 19, THP-Rs. 56, SHW-Rs. 24 & 42, F=Rs. 211, Q-Rs. 137, T-Rs. 1,290.

4. Beauty Flame (1), Forever Bond (2), Explosive (3), Ice Berry (4).

W-Rs.- 55, SHP-Rs. 115, P-Rs. 12, 34, 12, THP-Rs. 36, SHW-Rs. 17 & 87, F=Rs. 1,162, Q-Rs. 452, T-Rs. 5,658.

5. True Icon (1), Barbet (2), Just Incredible (3), Galwan (4).

W-Rs.- 49, SHP-Rs. 31, P-Rs. 14, 12, 48, THP-Rs. 101, SHW-Rs. 21 & 11, F-Rs. 102, Q-Rs. 31, T-Rs. 1,240.

6. Doe A Deer (1), Plethora (2), Malibu (3), N R I Millennium (4).

W-Rs.- 58, SHP-Rs. 108, P-Rs.19, 41, 12, THP-Rs. 66, SHW-Rs. 32 & 79, F-Rs. 382, Q-Rs. 241, T-Rs. 1,222.

Jackpot: 70% Rs. 86,099/-(Winning tickets 6).

Jackpot: 30% Rs. 10,063/-(Winning tickets 22).

Mini Jackpot: Paid Rs. 4,974/-(Winning tickets 33).

First Treble: Paid Rs. 8,537/-(Winning tickets 7).

Second Treble: Paid Rs. 1,213/-(Winning tickets 79).