Rizwan emerges winner at Commonwealth Masters Table Tennis Championship

Published Date - 11:20 PM, Tue - 21 November 23

Medal winners of the table tennis championship in Moinabad on Tuesday.

Hyderabad: Abu Rizwan emerged winner in the men’s 40-44 years division at the Commonwealth Masters Table Tennis Championship played at Firefox Sports and Resort at Moinabad on Monday.

In the final, Rizwan registered a comfortable 3-0 win over Indronil Chatopadhyaya. In the other clashes, Kasturi Srivasta Chakravarthy recorded victory over Nilesh Vaid in the men’s 45-49 years division to clinch the title. Prasunna Pareek edged past Meenu Basak 3-2 to win the women’s 40-49 years division title.

Results: Singles: Men:40-44 Yrs: Abu Rizwan bt Indronil Chatopadhyaya (3-0)(11-9,11-7,11-3); Men: 45-49 Yrs: Kasturi Srivasta Chakravarthy bt Nilesh Vaid (3-1)(11-10,8-11,11-5,11-9); Women: 40-49 Yrs: Prasunna Pareek bt Meenu Basak (3-2)(11-9,10-11,8-11,11-10,11-6); Men:50-54 Yrs: Manohar K bt Santosh Jain (3-0)(11-10,11-10,11-6); Men: 55-59 Yrs: Naveen N Salian bt Kishore Motwani (3-1)(11-9,9-11,11-10,11-6); Women: 50-59 Yrs: Shilpa Deepak Joshi bt Shivpriya (3-0) (11-8,11-6,11-10); Men: 60-64 Yrs: Sunil Babras bt Soram K Singh (3-0)(11-8,11-10,11-9); Women: 60-64 Yrs: Mantu Murmu bt Suhasini Uday Bakre (3-2) (11-10,10-11,8-11,11-6,11-8); Men: 65-69 Yrs: Ravi Vashist bt Prakash G Kelkar (3-0)(11-9,11-9,11-10); Men: 70-74 Yrs: Yogesh Desai bt Ranga Rao VG (3-0)(11-9,11-9,11-10); Men: 75-80 Yrs: Indresh Chandra Purohit bt Abdul Rehman Warunkar (3-1)(11-9,11-10,8-11,11-9); Women: 65-80 Yrs: Rita Jain bt Mangla Saraf (3-0)(11-10,11-6,11-10); Men: 80 Yrs: B N Khanzanchi bt Gopalan Swaminathan (3-0) (11-8,11-10,11-9); Doubles: Men: 40-49 Yrs: Indrinil Chatargee/Kourshik De Sarkar bt SM Farooqui/B Mohan Kumar (3-1) (11-10,8-11,11-6,11-9); Women: 40-49 Yrs: Meenu Basak/Prasunna Parekh bt Sadiya Vanjara/Sravani Dhapre (3-1)(11-10,11-6,8-11,11-9); 50-59 Yrs: Naveen Narayan Salian/Rajesh Singh bt Biren Soni/Pranav Joshi Pura (3-1) (11-10,6-11,11-4,11-9); Women: 50-59 Yrs: Shilpa Deepak Joshi/Suhasini Uday Bakre bt Swathi Agrkar/Sunitha Datingan (3-2) (11-10,8-11,10-11,11-6,11-7); 60-69 Yrs: Sunil Babras/Vinay Chopra/Prakash G Kelkar/Shivanand Kundaje (3-1) (11-10,9-11,11-8,11-10); Women:60-69 Yrs: Mangal Saraf/Rita Jain bt Mantu Murmu/Indhu Sharma (3-0) (11-6,11-10,11-4); 70-80 Yrs: Yogesh Desai/Ulhas Janardhan Shirke bt Pinakin Sampat/Satish Balachandra Kulkarni (3-1)(11-10,10-11,11-8,11-10); Mixed Doubles: 40-49 Yrs: Kasturi Srivasta Chakravarthy/Prasunna Parekh bt Abu Rizwan/Meenu Basak (3-1)(11-4,11-6,10-11,11-5); 50-59 Yrs: Sameer Bahate/Shravani Dhapre bt Kapil Kumar/Shilpa Joshi (3-2) (11-10,10-11,11-6,10-11,11-8); 60-70 Yrs: Prakash G Kelkar/Suhasini Uday Bakre bt Vinay Chopra/Mantu Murmu (3-1) (11-10,3-11,11-7,11-5).