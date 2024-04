Krishav records win in Vemuri Sudhakar Memorial Open Badminton Tournament

P Krishav of Pullela Gopichand Academy defeated Vihaan Patham of Karthikeya’s Badminton Academy 15-1, 15-11 to progress into the next round.

By Telangana Today Published Date - 23 April 2024, 11:04 PM

Hyderabad: P Krishav of Pullela Gopichand Academy recorded win in the under-13 boys event of the Vemuri Sudhakar Memorial Open Badminton Tournament at Jwala Gutta Academy, Moinabad on Tuesday.

He defeated Vihaan Patham of Karthikeya’s Badminton Academy 15-1, 15-11 to progress into the next round.

Results: U-13:Boys: P Krishav (PGBA) bt Vihaan Patham (Karthikeya’s BA) 15-1, 15-11; Ramakrishna Sikaram (IBA) bt C Kanishk Reddy (PGBA) 15-4, 15-4; Raghaav Narayan (CABA) bt Muskula Rithvik Reddy (Rise BA) 15-9 15-7; Kandepi Suhas (JBS BA) bt Sistla Aadi Rutwik (KKR Suchitra) 15-5, 15-8; Malladi Rajeev Reddy (BBBA) bt K Chetan (HLBC) 15-4, 15-10; Srihaas Cherukupalli (CABA) bt Chandranshu Kolli (JGAE) 12-15, 15-7, 15-13; Karthkeya Mahaarshi Talari (SSBA bt Vihaan Jain (Akola) 15-8, 15-5; Vidith Reddy Chaoutakuri (BBBA) bt Karthikeya Barla (Garuda) 15-12, 15-3; Ashlon Pinto (PGBA) bt S Akshay Kumar (WGL) 14-16, 18-16, 16-14; G Navaneeth (Vizianagaram) bt G Aarush (PGBA) 15-9, 15-12; Shivansh Pabbu (SSBA) bt Tejith (CABA) 15-12, 15-13; A Bhavesh Reddy (PGBA) bt Shreyash Nimmala (AG sports) 15-13, 15-13; Mohammad Saifan Khan (JGAE) bt Sai Rithwik Resu (SSBA) 15-6, 15-8; Darsh Goel (LBS) bt Gutti Srisai Manikanta Kaushik (VBA) 15-13, 15-13; N Gurudatta Reddy (PGBA) bt Vishnu Pranay Pulluru (ONBA) 15-4, 15-3; Ram Charan Teja Akula (Shashidhar BA) bt Katikapally Rishik Goud (JGAE) 15-5, 11-15, 15-11; Thammaneni Akshith Reddy (Suchitra) bt Chettu Dyutidhar (Gayatri Academy) 15-9, 15-4; Anik Jetti (PGBA) bt Panmatinti Suhas (Jangaon) 15-9, 15-10; Voja Charan Hrishikes Viraat (Karthikeya BA) bt Trishal Reddy 15-5, 15-1; Inesh Reddy (Kartikeya BA) bt Ch Samarth Sai (PGBA) 15-8, 15-12; Porvansh Prasad (JGAE) bt Abbu Sai Charith (Shashidar BA) 15-13, 15-13; Alle Harsha Vardhan (BBBA) bt G Pradyumna Reddy (V Sports BA) 15-5, 15-8; Chinmay Wankhede (PGBA) bt Gottumukkala Nikhil Varma (Rise BA) 7-15, 15-8, 16-14; Advaith S (PGBA) bt Jivaansh Baisiwala (LBS) 15-3, 15-2; Pardhasaradhi Gomattam (Anil BA) bt Rayaan Renganaathan BL (PGBA) 15-8, 15-5; Venkata Saketh Nanduri (SSBA) bt Anay Gandhi (PGBA) 15-7, 11-15, 15-10; T Varshith (AC Subbareddy BA) bt Narasimha PK (PGBA) 12-15, 15-13, 15-13; Naspuri Saharsh (PPBA) bt Kade Abhishikth (VBA) 15-4, 15-6; Kamjula Jaspreeth (GWMC) bt Srikrish (PGBA) 16-14, 15-13; Srichethan Shourya Samala (WGL) bt Dhruv Singh (Govardhan BA) 19-17, 15-8.